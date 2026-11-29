お笑いコンビ、モグライダーの芝大輔（43）が、28日放送のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）にゲスト出演。父親の葬儀… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

お笑いコンビ、 モグライダー の 芝大輔 （43）が、28日放送のニッポン放送「 サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー 」（土曜午後1時）にゲスト出演。 父親の葬儀で相方の ともしげ が起こした数々のハプニングを振り返った。

芝は「今年うちおやじが亡くなっちゃったんですけど、夏前ぐらいに。 その時に、田舎なんでね、遠いんですけど、ともしげがお通夜に来てくれて」と回想。

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「遠いし、空港から2時間ぐらいかかるから無理しなくていいよ。 仕事もあるからって。 『いや、行かせてくれ』って来てくれたんですよ。 空港でレンタカー借りて」と遠方にもかかわらず来てくれたことに感謝した。