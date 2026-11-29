モグライダーのともしげがラジオ出演で、相方・芝大輔や演出家みなみかわとの対立の原因となった「さんまの向上委員会」の企画を巡るエピソードや、性格の不一致について語った。

お笑いコンビ、 モグライダー の ともしげ （44）が、28日放送のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ ラジオ ショーサタデー」（土曜午後1時）にゲスト出演。 みなみかわ との対立が始まったきっかけを明かした。

ともしげは自身の性格について「意外と短気」と明かし、「よくみなみかわさんが正論っぽくチクチクチクチク言ってくるから。 詰めてくるんです。 理詰めで。 それがすっごい嫌で」とみなみかわとの対立関係を告白。

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TBS系「水曜日のダウンタウン」の企画で共演した際、番組内で“ガチ口論”に発展したことも話題になり、相方の芝大輔は「みなみかわさんとは会うたびにけんかしてる」と仲の悪さに苦笑した。 芝によると、不仲のきっかけはみなみかわの主催ライブに出演したことといい「その時ともしげのゲームコーナーを1個作ってくれたんです。 みなみかわさんが」と説明。