レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、デポルティボ・アラベスのコーチングスタッフがプレー再開を遅らせる目的で、ベンチから意図的に2つのボールをピッチに投げ入れたと非難し、競技規則の定めに従って同チームのキケ・サンチェス・フローレス監督を退場処分にするよう求めた。

レアル・マドリー の ジョゼ・モウリーニョ 監督は、デポルティボ・ アラベス のコーチングスタッフがプレー再開を遅らせる目的で、ベンチから意図的に2つのボールをピッチに投げ入れたと非難し、競技規則の定めに従って同チームのキケ・サンチェス・フローレス監督を退場処分にするよう求めた。

モウリーニョはレアル・マドリー対アラベス戦後の記者会見で、この場面でのソト・グラード主審の対応を批判した。 バスクのチームのベンチの振る舞いに寛容すぎたうえ、規則が定める懲戒措置を取らなかったというのがモウリーニョの主張だ。 レアル・マドリーの指揮官は「彼らは時間稼ぎに対して非常に寛容な主審に恵まれた。 あまり詳しくは触れたくないが、彼は非常に明確なルールを無視するほど寛容だった。

Advertisement

テクニカルスタッフの一員がピッチにボールを投げ入れた場合、監督は退場になるとルールで定められている」と語った。 モウリーニョはアラベスの勝利を称えつつも、苛立ったのはベンチからピッチにボールが投げ入れられたことだと説明し、「彼らは試合のリズムを落とし、実際のプレー時間を減らすことに成功した。 それが我々の仕事をより難しくした」と述べた。 Related Topics