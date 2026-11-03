モウリーニョ監督がラシン戦勝利後解説：ルール認識の課題とチームの進歩を評価

モウリーニョ監督はエル・サルディネロでのラシン戦3-0勝利後、審判判断の正当性を支持。ルール変更による理解不足を指摘し、チームのフィジカルと戦術的成長を称賛した記者会見の詳細を伝える。

レアル・マドリード のジョゼ・ モウリーニョ 監督は、エル・サルディネロで行われたラシン・サンタンデール戦における3対0の勝利後、 記者会見 を開いた。ポルトガル人の指揮官は、試合中の審判の判断について擁護し、特にホームチームが要求したペナルティキックの否決が正しかったと指摘した。

審判判断とルール理解の問題

モウリーニョ監督は、主審が審判対象となるプレーに対して適切に対応していたと評価した。具体的には、オーレリアン・チュアメニへのハンドによるPK要求について、それは正しく却没有されたと説明した。監督は、サポーターや関係者が試合中のあらゆる判定に対して抗議をしていた点に触れた。

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ポルトガル人の指揮官は、このスタジアムを非常に気に入っていると述べ、特別な場所であると表現した。しかし、その一方で、ここでは単に映画館でショーを見るように観客が受動的な立場にいるのではなく、サポーターが直接的にプレーに関与している場所だと強調した。その熱狂的な環境ゆえに、ルールを正しく理解していない人が多く存在するという現状を指摘した。

監督は、ルールに対する認識が薄い背景として、サッカーのルール自体が絶えず変更されていることが影響していると分析した。規則の改定が頻繁に行われるため、一般の観客や一部の関係者にとって、最新のルールブックを完全に把握することが難しくなっているという事情を明らかにした。

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試合展開とチームの進歩評価

モウリーニョ監督は、試合のスコアについて、4対0となり得た可能性に言及した。しかし、対戦相手との戦いは一部の時間帯において困難を極める可能性があったと説明し、総じて重要な週における良い勝利であったと総括した。この勝利が、チームの自信と調子を整える上でどのような役割を果たしたかについても言及した。

監督は、チームがこれまでに成し遂げている著しい進歩を称賛した。選手たちがフィジカル面において見せた強靭さと、戦術面における高いコミットメントの度合いを高く評価した。これにより、選手たちの精神状態やチームの結束力が、重要な局面においてどのように機能しているかが理解できるという。

ベンチでの姿勢とチーム守护

レアル・マドリードが3点をリードした後の試合中、モウリーニョ監督が見せた具体的な仕草や行動について、解説が求められた。監督は、その行動の目的はチームをいかなるサプライズからも守ることにあったと説明した。相手チームが隙を狙ってくることを想定し、警戒を怠らない姿勢が求められていた。

監督は、もし傲慢なチームが我々のミスを突いて、素早いフリーキックから得点を決めてきた場合を想像するよう求めた。そのような急転する展開を防ぐため、監督はあらゆる方法でチームを助けようとしていたのだと語った。これは単なる感情表現ではなく、戦術的な警戒心に基づく合理的な判断であったことを示唆している。

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これらの発言を通じて、モウリーニョ監督は審判への批判を避ける代わりに、ルール理解の普及とチーム内のコンディショニング強化を重視していることが浮かび上がった。勝利を収めた後でも、冷静な分析と将来への備えを忘れない姿勢が、彼の指導哲学の特徴の一つとして改めて確認された。サポーターの熱狂とルールの複雑さが交錯する中、指揮官はチームの安定と成長を最優先事項としている。