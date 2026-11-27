マンチェスターシティ出身のベルナルドシウバはレアルマドリーで定位置を掴めずにいたが、モウリーニョ監督の起用によりチャンピオンズリーグローマ戦で20分間出場し大逆転劇に貢献。10月21日のカンプノウでのバルセロナ戦ではアルダギュレルとともに先発し勝利を収めた。

しかし、プレシーズン中に浮上した疑問は公式戦の開幕後も消えなかった。 マンチェスター・シティの黄金期を主力として支えた ベルナルド・シウバ だが、 レアル・マドリー ではすぐに定位置を確保することができなかったのだ。

モウリーニョは当初、中盤にフィジカル面でより強力なコンビを起用し、ほとんどの試合でフェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニを第一選択としていた。 そのため、ベルナルド・シウバの居場所ははっきりしないままだった。 ベルナルド・シウバは辛抱強くチャンスを待ち続け、それはイタリアの首都ローマで訪れた。 モウリーニョは彼に20分間の出場機会を与え、ベルナルドは今季チャンピオンズリーグにおけるレアル・マドリー初の大逆転劇に貢献した。

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この策は的中し、レアル・マドリーは1-3のビハインドから4-3で逆転勝利を収めた。 それでもモウリーニョは、これほど創造性に傾き、十分なフィジカルの強さを欠く中盤コンビに頼ることにまだ納得しておらず、オリンピコでの記者会見で「もし最初からアルダとベルナルドで戦っていたら、ローマに5点を奪われていただろう」と語った。 しかし、真の試金石となったのは10月21日だった。 カンプ・ノウでのバルセロナ戦でベルナルドとアルダ・ギュレルがそろって先発し、レアル・マドリーは勝利を収め、リーグ戦の優勝争いで失っていた差の一部を取り戻した。