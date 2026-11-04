モウリーニョ監督がレアル・マドリーの劇的勝利と選手起用を語るとエンバペのPK判定にも言及

レアル・マドリーがAEKアテネ戦で逆転勝利を収めた後、ジョゼ・モウリーニョ監督は記者会見で試合の決着力やエンバペのPK判定、そしてディオマンデとヴィニシウスのポジション配置について明確な見解を示した。

レアル・マドリー は水曜日、ギリシャで行われた AEKアテネ との試合で、後半のアディショナルタイムに得点を入れて劇的な逆転勝利を収めた。この結果を受け、 ジョゼ・モウリーニョ 監督は試合後の記者会見で、終盤に結果を出し得る独自の精神力を持つのは他クラブでは見られない レアル・マドリー 特有の資質だと強調した。

逆転劇をもたらした終盤の決断力

モウリーニョ監督は、選手たちが試合終了間際に勝利を掴む独特の能力を持っていると確信を示した。前節の初戦でも最後の1分で勝つことができたレアル・マドリーだが、監督自身はより落ち着いて勝利を収める方が望ましいと認識している。しかし、終了間際に決まる这类の試合を確実に勝ち切ることができるのは、現在のレアル・マドリーだけだと自負している。監督は、選手たちがやるべきタイミングで必要な度胸を持っていると指摘し、これは全員が自覚しているチーム全体の強みだと語った。選手たちには勇気があり、それが勝敗を分ける決定的な要因となったと分析している。

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ディオマンデとヴィニシウスのポジション巡り

メディアからは、ヤン・ディオマンデが右サイドに配置されたことがヴィニシウス・ジュニオールの存在によるものではないかという質問が投げかけられた。しかし、モウリーニョ監督はヴィニシウスが何かを引き起こしたわけではないと一蹴した。ディオマンデは左サイドだけでなく、右サイドでもプレーできる選手としてレアル・マドリーに入団した経緯がある。監督によれば、ディオマンデ自身にとってもどちらのサイドでプレーしてもまったく違いはなく、純粋に戦術的な選択肢の一つとして右サイドでの起用が決まったに過ぎない。ヴィニシウスの影響力を過度に拡大解釈する見方に対して、明確な誤りであることを示唆した。

エンバペのPK判定と試合への影響

キリアン・エンバペがラシン・サンタンデール戦で獲得したPKについて、スペインの審判団による番組『Tiempo de Revisión』が判定は甘かったと認めていたことに関連し、監督の見解が求められた。モウリーニョ監督は、あのPKの判定が試合の結果や勝ち点に一切影響しなかったと強調した。チームが3点差、4点差、あるいは5点差といった大きな差をつけて勝っていた状況において、その1点の是非が勝利を左右するものではなかったからだ。もしチームがさらに多くの得点を必要としていたなら、エンバペはもっとゴールを決めていただろうが、最終的にチームはそれ以上の得点を目指さなかったため、判定の有無は実質的に無意味だったと結論づけた。

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両利きのヴィニシウスに対する冗談めいた応答

ブラジル人選手のヴィニシウスについて、右手と左手のどちらをより多く使用する必要があるかという質問に対し、監督は冗談を交えながら答えた。どちらの手が良い方でどちらが悪い方なのかという前提に対して、右利きかどうかを問われるようなものだと皮肉りつつ、右を80％、左を20％と比例で答えるユーモアを見せた。これは単なる玩笑ではなく、彼が両足、あるいは両手（足技における両足）を使いこなせる能力を持つ選手であることを暗示するものであった可能性がある。このやり取りを通じて、監督がヴィニシウスのプレースタイルをどう捉えているかの軽妙な一面が垣間見えた。

レアル・マドリーの強さの本質

これらの発言は、レアル・マドリーが単なる実力だけでなく、精神的な強さや柔軟性においても他を圧倒していることを示している。逆転劇に対する誇り、ポジション配置に対する合理性、そして重要な判定が結果に影響しない自信。これらはすべてが一体となって、クラブが持つ独特の Winning Mentality（勝利者気質）を形成している。モウリーニョ監督の言葉は、現在のチームがどのような意識で戦っているかを鮮明に浮き彫りにしており、ファンやメディアに対し、クラブの強さは偶然や運ではなく、意図的な準備と実行の結果であることを改めて認識させるものとなった。