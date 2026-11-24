レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督が、PSVとのチャンピオンズリーグの試合を前に、ベルナルド・シウバは指導者ではなくベンフィカの会長になると予想した。

レアル・マドリー の ジョゼ・モウリーニョ 監督は、現在の所属選手が近いうちに指導者になるという見方を否定する一方、ベルナルド・シウバの将来については異なる道を予想した。 PSVとのチャンピオンズリーグの一戦を前に、ポルトガル人指揮官はシウバがいずれ ベンフィカ の会長になると語った。

モウリーニョ監督が、ベルナルド・シウバの現役引退後の進路をめぐって関心を呼んでいる。 指揮官は、MFがいずれベンフィカの会長になると予想した。 ポルトガル人指揮官は、サンティアゴ・ベルナベウで行われるPSVとのチャンピオンズリーグの一戦を前に、月曜日の試合前会見でこの見方を示した。 現在の所属選手の中に将来監督になる素質を持つ者がいるかと問われたモウリーニョ監督は、候補を一人も挙げられなかった。

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その代わりにシウバの名前を挙げ、ポルトガル代表MFは指導者ではなく、かつて所属したクラブの経営を担うことになると主張した。 モウリーニョ監督は、チームに若手が多いため、将来指揮官になる選手を見極めるには早すぎると説明した。 選手の自信を育むために戦術面について普段から話し合っているものの、近いうちに監督へ転身する選手は思い浮かばないという。 で語った。

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「ベルナルド・シウバはベンフィカの会長になるだろう。 ただ、監督になる選手となると、誰なのかを考えるのは難しい」