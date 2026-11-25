PSVアイントホーフェン戦後のジョゼ・モウリーニョ監督は、ハーフタイムに映像分析を活用し3人の同時交代で逆転勝利を導いたと明かした。ロッカー内の会話は外部に漏らさないとしつつ、前半の課題を視覚的に示すことでチーム立て直しを図った戦術を語った。

ジョゼ・モウリーニョ 監督は、 PSVアイントホーフェン に快勝した チャンピオンズリーグ の試合後、レアル・マドリーのロッカールームをラスベガスになぞらえた。 そこでの会話の秘密は守りつつも、選手たちが重要な勝ち点３を手にするきっかけとなった戦術面での「ひらめき」と 映像分析 について語っている。

後半に圧倒的なプレーを見せたPSV戦の後、モウリーニョ監督はハーフタイムのチームトークの具体的な内容を明かさなかった。 前半45分はリードを許すか、リズムをつかめずにいたスペインの強豪が一変したことで、ロッカールームで何が語られたのかに注目が集まった。 しかし、モウリーニョ監督はチーム内部の会話を明かすことには一線を引いた。 に「ロッカールームはベガスのようなものだ。

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ベガスで起きたことはベガスにとどまる。 話はした。 私たちは友人だし、言葉を交わした」と語った。 ネバダ州の有名な都市を引き合いに出して冗談めかした一方、試合後の記者会見では、個々の競り合いに勝てず、効果的なプレスもかけられなかった「ひどい」前半を立て直すため、言葉だけでなくテクノロジーを活用したと認めた。

「分析スタッフと一緒に、何が間違っていたかを選手たちに示せる映像を３、４本探した。 映像は千の言葉に勝るので、ハーフタイムには多くを語らなかった。 守備の映像を１本、攻撃の映像を２本、計３本見た。 映像があれば理解しやすい」と付け加えた。

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モウリーニョ監督がハーフタイムに決断した３人同時交代は、後半の劇的な巻き返しのきっかけとなった。 ただ、経験豊富な指揮官は試合終了後、交代させた先発選手たちを批判しなかった。 ハーフタイムの思い切った選手交代は、個々のパフォーマンスを公に非難するためではなく、計算した上での戦術的な賭けだったと説明した。 モウリーニョ監督は、警告を受けた選手や負傷から復帰した選手について、試合中に取ったリスクを語った。

「３人同時交代にはさまざまな理由があった。 相手のカウンターが多い試合で、こちらにはイエローカードが２枚出ていた。 リスクだった。 それに、最も多くプレーしている２人のセンターバックには、もっと良い状態でいてほしかったのも明らかだ」と