レアル・マドリーが中盤補強としてスビメンディに関心を持つ中で、アーセナルがエンドリッキとのトレードを持ちかけたが、モウリーニョ監督とクラブ首脳陣はこれを明確に拒否した。監督はエンドリッキの残留を最重要視し、攻撃陣での彼の優先順位を示している。

レアル・マドリー は来季に向けて中盤の補強を視野に入れ、移籍市場で動いている。 そうしたなか、 アーセナル はマドリーの マルティン・スビメンディ への関心を利用しようと、ブラジル人FW エンドリッキ を含むトレードを持ちかけている。

だが、このシナリオはクラブ首脳陣とジョゼ・モウリーニョ監督の明確な拒否に直面した。 レアル・マドリーは、スビメンディ獲得を容易にするために冬の移籍市場でエンドリッキを手放すという案を完全に否定した。 イングランドでは、アーセナルのMFがこのブラジル人FWとの交換でサンティアゴ・ベルナベウに移籍する可能性が取り沙汰されているが、クラブは両選手の案件を別々に扱っていると強調している。。 指揮官はエンドリッキの残留の重要性を強調し、「私にとって、レアル・マドリーはエンドリッキよりも重要だ。

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彼は素晴らしい人間で、私は彼をとても気に入っている。 だが、レアル・マドリーには彼が必要であり、レアル・マドリーの監督にも彼が必要なのだ」と語った。 同選手をチームのプロジェクトに留めたいという意思を示すメッセージだ。 また、エンドリッキは攻撃陣の序列でカルロス・エスピを上回っている。

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エスピが結果を残しているにもかかわらずだ。 さらに前線の複数ポジションをこなせることから、右ウイングの起用でもブラヒム・ディアスより優先されている。 Related Topics