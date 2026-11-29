モウリーニョ監督は敗戦後の会見で、チームにフレッシュさが欠けていたことや、試合の分析がまだ完了していないことを述べた。また、ヴィニシウスへのブーイングについては、敗戦による批判が集まっている状況だと解釈を示し、不要な憶測を広げるよう求めた。自身への責任も認めた上で、現状の厳しさを強調した。

指揮官は、試合の流れを変えるための采配についても言及し、「私がここにいるのは、選手たちを助け、サポートしようとするためだ。 うまくいくときもあれば、うまくいかないときもある。 だが、それが物事の常だ」と語った。

さらに、こう説明した。

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「今の時点で説明できることは、すでにすべて説明しようとした。 試合を見直しておらず、十分に振り返ることもできていないし、徹底的に分析する機会もまだなかったからだ。 答えを探す必要がある」続けて、こう話した。