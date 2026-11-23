レアル・マドリー監督ジョゼ・モウリーニョが、ビジャレアルのコメサーニャ氏の審判圧力批判に対して「記憶喪失」と反論。過去の試合結果やネグレイラ問題を引用し、強烈なメッセージを送った。

レアル・マドリー 監督 ジョゼ・モウリーニョ は、 ビジャレアル の責任者である コメサーニャ 氏による審判への圧力批判に対して、激しい口調で反撃した。この問題は、バルセロナとの試合で主審 エルナンデス・エルナンデス が受けているプレッシャーに言及した コメサーニャ 氏の発言がきっかけとなった。

モウリーニョが記憶喪失と断じ過去試合を指摘

モウリーニョ監督は、コメサーニャ氏の主張を「記憶喪失（アムネシア）によるもの」と表現し、その非論理性を強調した。具体的には、レアル・マドリーが2対0で勝利した過去の試合結果を思い出させる形で応対した。この試合では、レアル・マドリーの若手スターヴィニシウス・ジュニオールが出場選手として扱われ、最終的に退場処分となった経緯があった。

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ポルトガル人指揮官は記者会見で、コメサーニャ氏がレアル・マドリー戦を忘れ去っているのか、あるいは意識的に無視しているのかを問いただした。2対0という明確なスコアと、ヴィニシウス・ジュニオールの退場という事実が、当時の試合展開を物語る証拠として提示された。

審判圧力批判への辛辣な反論とネグレイラ問題

コメサーニャ氏は、レアル・マドリーの試合で審判が極めて強い圧力を受けていると批判し、カンプ・ノウでのビジャレ対バルセロナ戦での出来事を引き合いに出していた。さらに、主審に向かって「もういい、あなたは圧力に影響されている」と直接伝えたことも明かしていたが、モウリーニョはこれを全面的に否定した。

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モウリーニョ監督は両クラブを同一視する試み自体を拒絶し、「我々をひとまとめにしたいならすればいいが、ホセ・マリア・エンリケス・ネグレイラと一緒にするな」と辛辣なメッセージを送った。これは、スペイン審判委員会の元副会長であるネグレイラ氏に関連する支払い問題を指すものであり、このスキャンダルはバルセロナの名前と結びつき、スペインサッカー界で大きな議論を巻き起こしていた。

ストライキ提案への皮肉と負担軽減の是非

モウリーニョ監督は、試合の負担軽減を求める選手たちへの声に対しても、皮肉交じりに返答した。ストライキを実行したい選手がいるなら、給与の50％カットを提案すればよいとの見解を示した。これは、選手たちの要求に対する理解の欠如ではなく、現実的な代替案として提示された挑戦的な態度である。

また、監督である自身にとって、3日に1試合のペースでプレーするのが依然として最善の選択肢であると付け加えた。このスタンスは、チームのコンディショニング管理における自分の哲学を貫くものであり、外部からの批判や内部からの要求に対して揺るぎない姿勢を示すものとなった。

今後の展開と関係者の反応への影響

モウリーニョ監督のこの強い反論は、スペインサッカー界におけるレアル・マドリーと他クラブ、特にバルセロナとの関係性を巡る議論に火をつける可能性もある。ネグレイラ問題を絡めた発言は、単なる審判批判への反論を超え、長年にわたる両陣営の対立構造を再燃させる要因になり得る。

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ビジャレアル側も、レアル・マドリーの対応に対してさらなる声明を出すか、あるいは沈黙を貫くかの選択を迫られるだろう。審判員の扱いやクラブ間の公平性に関する議論は、モウリーニョ監督の発言をきっかけに、より激化した形での展開が見込まれる。メディアやファン層における議論の行方が注目される。

レアル・マドリーにとっては、これからの試合での勝利と、その戦い方での正当化が求められている。モウリーニョ監督が提唱する3日に1試合のペースでの最善の選択が、実際のピッチ上でどのように結果に繋がっていくかが、今後のチームの評価を分ける鍵となるだろう。