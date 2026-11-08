モウリーニョ監督がバーゼルデ全能性を絶賛 ロマ戦逆転の起爆剤に

ジョゼ・モウリーニョ監督がレアル・マドリーの主将フェデリコ・バルベルデの驚異的な適応力と得点力を称賛した。右サイドバックでの起用がロマ戦の劇的逆転をもたらした詳細な経緯と影響を解説する。

ジョゼ・モウリーニョ 監督は、 レアル・マドリー の新主将 フェデリコ・バルベルデ の今季における驚異的な万能性を高く評価している。ウルグアイ代表のバルベルデは、中盤と守備ラインの両方で卓越した存在感を示すだけでなく、得点機会においても依然としてチームにとって主要な攻撃的脅威となっている。モウリーニョ監督は、バルベルデの顕著な多様性が レアル・マドリー において大きな強みであると繰り返し強調している。

ウルグアイ人の選手は、中盤での役割と守備での役割を難なく行き来し、チーム全体のバランスを整える中心的な存在である。今シーズンの開始当初、バルベルデは中盤のダブルボランチの一角として試合に臨み、オーレリアン・チュアメニとコンビを組むことが多かった。しかし、この基本的なポジション配置が、チームの戦術的柔軟性をさらに高める鍵となった。

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右サイドバック転向と戦術的成功

最近になり、モウリーニョ監督はクラブのキャプテンを右サイドバックのポジションに起用し、顕著な成果を上げている。より後方の守備ラインでプレーしながらも、バルベルデの攻撃面での脅威は丝毫衰えていない。レアル・マドリーでの直近2試合において、バルベルデはそれぞれゴールを挙げ、その卓越した能力を実証した。このポジション変更は、ローマとの厳しいUEFAチャンピオンズリーグの一戦で始動した。

レアル・マドリーが1-3とリードを許す危機的状況の中で、モウリーニョ監督はバルベルデを右サイドバックに配置するという劇的な戦術変更を行った。この判断が、その後の試合展開を大きく変える起爆剤となり、結果として4-3の劇的な逆転勝利につながった。この勝利は、単なる結果だけでなく、監督の采配と選手の実行力が見事に融合した例として注目されている。

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守備陣での卓越したパフォーマンス継続

ロマ戦での転換点となった以降も、バルベルデは守備のポジションで卓越したパフォーマンスを披露し続けている。セビージャ、RBライプツィヒ、バルセロナ、バレンシアを相手に、彼は目覚ましい活躍を見せ、チームの守備安定性を支えた。特に、バルセロナとのような重要なライバル戦におけるその振る舞いは、彼が単なる万能選手ではなく、試合の質を決定づける核であることを証明したものだ。

モウリーニョ監督は、セビージャ戦での勝利後、直ちにキャプテンであるバルベルデの献身的な姿勢を称賛した。監督は、バルベルデがどのような役割を求められてもそれを受諾する姿勢に対し、強い敬意を表している。この賞賛は、選手の柔軟性とチームへの忠誠心が、現代のサッカーにおいていかに重要な価値を持つのかを示す明確なメッセージとなっている。

チームへの貢献と今後の展望

モウリーニョ監督は、バルベルデの態度について次のように語っている。「私が彼に何かを納得させる必要はない。彼はレアル・マドリーのキャプテンだ。GKとしてプレーしなければならないなら、グローブも着けてプレーする」という言葉は、彼の絶対的な献身性を象徴している。この発言は、バルベルデが単にスキルを持っているだけでなく、チームのために何でもやる覚悟があることを内外に示したものだ。

このように、バルベルデの多様性と献身的な姿勢は、レアル・マドリーの戦術的選択肢を大幅に広げている。モウリーニョ監督の下、バルベルデは中盤でも守備でも、さらには得点源としても機能しており、チームの勝利に不可欠な存在となっている。今後も彼のこのような万能なプレーが、レアル・マドリーのシーズン通じての成功にどのように寄与していくかが注目される。監督と選手の間で築かれたこの強い信頼関係は、さらなる戦術的な進化をもたらす可能性がある。