スペイン紙の報道によると、レアル・マドリーのモウリーニョ監督は、ドルトムントに所属するドイツ代表MFヌメチャの獲得に強い関心を示している。ヌメチャはフィジカルや運動量、ボール保持力などに優れ、トニ・クロースやルカ・モドリッチ退団後の中盤の課題を解決しうる存在として評価されている。ドルトムント側は1億ユーロの移籍金を要求しているが、レアル・マドリーはチーム刷新の一環として若手や経験豊富な選手を加え、リーグ2位の実績を上げている。

が報じた。 同紙によると、「中盤の怪物」と紹介されたドイツ代表MFは、ポルトガル人指揮官が レアル・マドリー の中盤に求める資質を数多く備えているという。 フィジカル、豊富な運動量、存在感、ボール保持時と非保持時の優れたプレーだ。

モウリーニョ監督は、ヌメチャがマドリードでの「自身のプロジェクトを成功させる鍵」になり得ると考えているようだ。 モウリーニョ監督は、レアル・マドリーが2年間無冠に終わった後、再びチームの指揮を執った。 マドリードのクラブはリーグ戦の最初の13試合で11勝を挙げ、現在は宿敵バルセロナと勝ち点3差の2位につけている。 復帰後最初の夏の移籍市場で、モウリーニョ監督はチームを大幅に刷新。

Also read 森保監督「Jリーグで一番点を取っている」谷村海那を初招集した本当の理由 小川航基が選外に - スポニチ Sponichi Annex サッカー

マルク・ククレジャ、デンゼル・ダンフリース、イブラヒマ・コナテ、ベルナルド・シウバといった経験豊富な選手も起用した。 さらにレアル・マドリーは、ヤン・ディオマンデをRBライプツィヒから1億2500万ユーロで、カルロス・エスピをレバンテから2500万ユーロで獲得し、2人の若手も加えた。 ヌメチャには以前から、高額な移籍金でBVBを離れる可能性が取り沙汰されている。 ドルトムントは同選手に1億ユーロを要求しているとされる一方、スペイン紙は移籍金が8000万ユーロになると推測。

Advertisement

「彼を獲得すれば、現在の選択肢とは異なるタイプの選手が加わる。 特に強度が極めて高い試合で貴重な存在になり得る」と同紙は伝えた。 トニ・クロースとルカ・モドリッチが去って以来、レアル・マドリーにとって中盤の司令塔は大きな課題となっていた。 多くの専門家は、両選手の適切な後継者を見つけられなかったことが、カルロ・アンチェロッティ、シャビ・アロンソ、アルバロ・アルベロアの下で過ごした無冠の2年間の一因になったとみている。