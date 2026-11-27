レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督が、明日土曜日にサンティアゴ・ベルナベウで行われるラ・リーガ第14節デポルティボ・アラベス戦を前に、フランス人DFフェルラン・メンディに関する朗報を明かした。

さらに「チャンピオンズリーグのアーセナル戦に ロドリゴ が出場するとは思っていないし、年内の ラ・リーガ の試合に出るとも考えていない。 だが彼は並外れたクオリティーを持っており、素晴らしい選手がそろった見事なチームに加わる新たな戦力になるだろう」と指摘した。

続けて「チーム内でのヴィニシウスの立場？ それは彼らの問題であって、私の問題ではない。 キリアン・エムバペとジュード・ベリンガムは、すべての選手と同じ立場にいる。 もしどちらかがいつかベンチに座ることがあれば、それはチームとしての目標が個人の目標より優先されるからだ」と語った。

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モウリーニョ監督は「質問の意図は理解している。 だがキリアン・エムバペとジュード・ベリンガムがこれほど多くの出場時間を得て、ベンチに座ったのがイングランド人選手の1度だけというのは、彼らの立場によるものではなく、ほかの選手を明らかに上回る彼らのパフォーマンスによるものだ。 それが違いを生んでいる」と断言した。 さらに「我々にはティボー・クルトワがいて、彼はとてつもない違いを生み出している。