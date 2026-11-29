ジョゼ・モウリーニョは、ラ・リーガ第14節でレアル・マドリーがデポルティーボ・アラベスに1-2で敗れ、今季サンティアゴ・ベルナベウで初黒星を喫したことについて、その責任は自らにあるとした。

さらに、こう説明した。

「現時点で説明できることは、すべて説明しようとした。 まだ試合を見返しておらず、十分に振り返ってもいないし、総合的な分析を行う機会もなかったからだ。 答えを探す必要がある」そして、こう付け加えた。

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「私にとって明白な答えが一つある。 それはフィジカル面のフレッシュさが欠けていたことだ。 我々は、守ってカウンターに出ることだけを目的に準備してきたチームと戦った。 だが、他の答えも必要であり、それには少し時間がかかる」 モウリーニョはまた、ファンがヴィニシウスに浴びせたブーイングについて、それが選手本人に向けられたものか、彼をピッチに残した自身の決断に向けられたものかを問われ、こう答えた。