レアル・マドリードを率いるジョゼ・モウリーニョ監督は、チームがチャンピオンズリーグのリーグフェーズで完璧なスタートを切ったにもかかわらず、早々に優勝候補と見なされることを拒んだ。欧州の戦いはまだ長く、小さなディテールが大一番の行方を左右しかねないと警鐘を鳴らしている。

「守備がうまくいくということは、チームが攻撃面でより良くなる助けになるということだ。 後ろで安心感があれば、より前に出てプレッシャーをかけられるし、ディフェンダーたちは対人戦に勝つ……。

これは守備の仕事だが、攻撃の仕事にも効果をもたらすんだ」 さらにこう続けた。

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「ローマ時代の彼は子どもで、まだ進むべき道のりがあった。 だがイングランドとその厳しさが、多くの面で彼の成長を助けた。 大好きな若者を外から見守ってきた私の見方では、昨シーズンは彼にとって良いものではなかった。 だが彼は私のことを知っているし、彼自身が、私が彼の成長を加速させる手助けをしてくれた」「年齢的には子どもだが、はるかに成熟している。