イングランド・スーパーカップでのレアル・マドリード対アstonヴィラ戦におけるベリンガムのPK判定問題を巡り、モウリーニョ監督の審判への批判と、バイエルンのコンパニ監督の沈着な対応を比較し、監督の発言責任と審判の公正性に関する議論を展開する。

もちろん、23歳の世界的スターに相手を欺く意図があったと決めつけるべきではない。 同様に、審判団の誠実さを疑うべきでもない。 そう考えれば、 VAR はベリンガムの転倒に惑わされた可能性を主審に伝えたのだろう。

ソト・グラード主審も映像を見て同じ結論に至ったとみられる。 そうでなければ、最初の判定を覆すことはなかったはずだ。 その見方にも十分な根拠はある。 ベリンガムが倒れた直接の原因は、相手のDFの脚ではなかっただろう。

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ただ、元ドルトムントのスターが単に欺こうとしたのか、それとも、それほど強くない接触を派手に倒れることで見えるようにしただけなのかは、最終的には分からないだろう。 グレーゾーンを巡る議論も残る。 規則が求める「明白な誤審」だったのか？ 審判をスケープゴートにするそこでモウリーニョの登場だ。