レアル・マドリーのモウリーニョ監督が、セルタ戦で出場停止明けのヴィニシウス・ジュニオールをベンチに下げ、ディオマンデを先発起用する大胆な采配を示した。背景にはコンディションへの懸念と新たな戦術的可能性が絡む。

レアル・マドリー を率いるポルトガル人の指揮官 ジョゼ・モウリーニョ は、サンティアゴ・ベルナベウで行われる セルタ・デ・ビーゴ 戦において、ブラジル代表FW ヴィニシウス・ジュニオール を先発メンバーから外すという驚きの決断を下した。この采配は、スタジアム内のファンやメディア関係者の間で大きな話題となっている。

Vini Jr先発落としの直接的な理由と戦術的意図

モウリーニョ監督が下したこの決定の直接的な要因は、ヴィニシウスが先週まで科されていた4試合の出場停止処分が明け、再び登録可能になった直後であるという点にある。通常であれば即座に主力としてピッチへ復帰する状況だが、監督はあえてこの世界的スターをベンチに留める選択を取った。

Also read 【朝鮮戦争の暗示 半島激動】弱すぎた韓国軍、米軍は激怒「韓国軍は頻繁に逃げ出した」（1/2ページ）

代わりに左ウイングのポジションには、コートジボワール出身のヤン・ディオマンデを起用している。この人事は単なる一時的な交替ではなく、チームの攻撃バランスを再構築する戦略的な措置として解釈されている。モウリーニョ監督は、エドゥアルド・カマヴィンガ、アルバロ・カレーラス、ヤン・ディオマンデ、ジュード・ベリンガムを先発に起用する一方で、ヴィニシウス・ジュニオールをベンチに置いた。

ディオマンデの台頭とヴィニシウスのコンディション懸念

ディオマンデが先発に抜擢された背景には、ヴィニシウス不在の期間中に彼が示した優れたパフォーマンスがある。このブラジル人選手は与えられた出場機会をものにし、影響力のあるプレーと違いを生み出す能力で強い印象を残してレギュラー争いにおける立場を強めていた。監督は彼の上昇傾向を無視できないものと判断した可能性がある。

Advertisement

しかし、ディオマンデの活躍だけが理由ではない。ヴィニシウスの先発落ちは、直近の帰還をめぐる事情とも関係している可能性がある。このブラジル人選手は試合の数日前にシンガポールから戻ったばかりで、長時間の移動がコンディション面や、試合開始から本来のパフォーマンスを発揮する力に影響を及ぼしかねないとみられている。

先発ラインアップの詳細と戦術的な配置

モウリーニョ監督がセルタ戦に向けて選んだ先発メンバーは、具体的で多層的な布陣を組んでいる。ゴールマウスにはティボー・クルトワが立ち、その前の最終ラインにはトレント・アレクサンダー=アーノルド、ハイセン、イブラヒマ・コナテ、アルバロ・カレーラスが並ぶ。堅固な守備基盤の上に攻撃を構築する意図が感じられる配置だ。

中盤ではエドゥアルド・カマヴィンガ、ベルナルド・シウバ、ジュード・ベリンガムが機能し、ゲームの节奏をコントロールする。さらにアルダ・ギュレルが攻撃とゲームメイクの役割を務め、前線での創造性を担う形となっている。このメンバー構成は、モウリーニョ監督が攻撃面で上積みをもたらせる代役を擁していることを示している。

攻撃陣の序列論争と今後のチーム動向

ブラジル人スターが出場停止から復帰した直後だけに、この注目の采配はレアル・マドリーの攻撃陣の序列をめぐる議論を再燃させている。伝統的なレジェンドや主力との競争関係、そして新しい選手層の台頭が複雑に絡み合っている状況だ。監督はヴィニシウスにすぐに背番号7を付けて先発へ戻すのではなく、コーチングスタッフに前線の選択肢をもう一つもたらしている。

Advertisement

これにより、チームはより柔軟な攻撃パターンを生み出せるようになると期待されている。モウリーニョ監督が慎重な姿勢を選んだ背景には、長期的な視点に立った選手のコンディション管理と、開幕戦または重要な連戦での勝利への执着があると考えられる。セルタ戦でのディオマンデのプレー次第で、今季のレアル・マドリーの攻めるスタイルは大きく変わる可能性がある。

ファンやメディアは、監督のこの大胆な判断が結果的にチームにプラスに働くかどうかを注目して見守っている。ビニシウスのベンチスタートという前代未聞のシナリオが、サンティアゴ・ベルナベウでどのような展開を生み出すか。その答えはピッチ上の選手たちによって導き出されることになる。