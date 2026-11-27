レアル・マドリー監督ジュゼップ・グアルディオラ指揮の下、モウリーニョ元監督の戦術的柔軟性が試合展開を決定づけた。監督は未だ課題を指摘しつつ、具体的な選手起用で勝利に導いた経緯を詳述する。

PSV との対戦後半で見事な展開を見せた後、ポルトガル人の指揮官である モウリーニョ 監督は、チームにまだ成長の余地があることを率直に認めた。彼は「まだ改善すべき点がある」と語り、後半の好調なパフォーマンスが前半の振るわない部分を覆しただけであると分析した。このコメントは、監督が単に勝利の結果に満足せず、長期的なチームの向上のために具体的な課題を明確に提示していることを示している。

モウリーニョの大胆な戦術変更と効果

試合中にレアル・マドリーのパフォーマンスが劇的に変化した理由について、モウリーニョ監督は明確な原因を提示した。彼は「ベルナルドとアルダを起用したからだ」と述べ、この2名の選手が持つ特性が試合のダイナミクスを一変させたと説明した。この交代は、守備的な役割を果たしつつも、決まったポジションに縛られない自由な動きでチームに攻撃の選択肢を増やす役割を果たした。

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具体的には、モウリーニョ監督はチュアメニを下ろし、中盤の要としてアルダ・ギュレルとベルナルド・シルヴァのコンビを起用するという大胆な決断を下した。この変更により、チームは守備面では一時的に相手に突かれるスペースを生むリスクを伴ったものの、攻撃面でのバランスと創造性を大幅に強化することに成功した。この戦術の変更は、試合の流れを操作するための重要な転換点となった。

守備ラインの再構築と自信の源泉

攻撃的な変更に加え、モウリーニョ監督は守備ラインにおいても重要な修正を加えた。彼はセンターバックの2枚替えを行い、ミリトンとリュディガーに代えてハイセンとコナテをフィールドに投入した。この判断の背景には、現時点では後者の2選手の方が自信にあふれており、1対1の対応において圧倒的な優位性を示していたという現実的な評価があった。

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この守備陣の入れ替えにより、チーム全体のプレスのラインを押し上げることが可能となり、各ライン間の距離を効果的に縮めることができた。結果として、レアル・マドリーはより統率の取れた動きを見せるようになり、そこにジュード・ベリンガムを投入したことで、監督が求めていた理想的なチーム構造が完成した。この一連の変更は、チームの組織力を高める上で決定的な役割を果たした。

ローマ戦における戦術的手腕の発揮

ローマ戦でのモウリーニョ監督の手腕は、試合の流れを変える決断によってはっきりと表れた。レアル・マドリーが1-3とリードを許す苦境に立たされていた59分、監督は即座に動き出した。ヴィニシウスに代えてエンドリッキを、ドゥンフリースに代えてアルダ・ギュレルを投入するという交代により、攻撃活性化を図った。さらにバルベルデをサイドバックに配置し、中盤ではギュレルをチュアメニと並べることで、守備と攻撃のバランスを整えた。

その後も監督は妥協せず、ディオマンデを左サイドに回し、エンドリッキを右サイドに配置するなどの細やかな調整を加えた。そして、チュアメニに代えてベルナルド・シルヴァを、ククレジャに代えてカレーラスを、ディオマンデに代えてカルロス・エスピを送り出すなど、試合を決定づける重大な交代を複数回行った。これらの変化がチームに新しい活力を与え、逆転への道筋を作った。

AEK戦での類似した勝利のパターン

AEK戦でも、モウリーニョ監督はローマ戦と同様のシナリオでチームを勝利に導いた。75分を迎えた時点で1-2とリードを許していた局面で、監督はエンドリッキ、バルベルデ、カレーラスを投入し、さらにブラヒム・ディアスとカルロス・エスピもフィールドに送り込んだ。これらの選手交代が最終的にチームを優位な立場に導き、試合をひっくり返す結果となった。

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さらに監督は71分というタイミングで、ディオマンデに代えてエンドリッキを、カマヴィンガに代えてエスピを投入した。この時間帯の複数の交代は、チームに優位をもたらすための解決策を探り続ける監督の姿勢を示している。各試合を通じて、モウリーニョ監督は具体的な選手名を挙げてその能力を評価し、戦術的な柔軟性でチームの潜在能力を引き出している。