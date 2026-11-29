レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、アラベス戦でのホーム初黒星後、ジュード・ベリンガムの退場処分と主審の姿勢を強く非難した。モウリーニョ氏は、主審が過去にもエンバペやヴィニシウスに関する判定で偏見を持っていたと示唆し、その権力行使を疑問視した。

レアル・マドリー が土曜日、アラベスを相手に今季ホーム初黒星を喫した後、 ジョゼ・モウリーニョ 監督は厳しい言葉を口にした。 ジュード・ベリンガム の物議を醸す退場処分を受け、ギジェルモ・ソト・グラード主審が自身の主力選手たちに個人的な思惑を抱いていると示唆した。

レアル・マドリーの指揮官は、アラベスに今季ホーム初黒星を喫し、いら立ちを隠せなかった。 ベテラン指揮官はキケ・サンチェス・フローレスの戦術をすぐに称えた一方、最も厳しい言葉をソト・グラード主審に向けた。 ジュード・ベリンガムを退場させた判定はサンティアゴ・ベルナベウでの試合後の検証の中心となり、モウリーニョ監督は試合中の主審の動機を疑問視した。2025年4月のキリアン・エンバペと2025年1月のヴィニシウス・ジュニオールを巡る過去の事例を挙げ、同じことが繰り返されている証拠だとした。

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モウリーニョ監督は「主審は、彼らがピッチに投げ入れたボールや5秒の件について、非常に寛容だった。 この主審は2シーズン前にエンバペを、昨シーズンにヴィニシウスを、そして今回はベリンガムを退場させた……。 来シーズンはクルトワの番になるか見てみよう。 この主審は自分の権力と、自分がすごい存在だということを示すのが好きなのだと思う」と語った。