レアル・マドリーがアラベスに敗れ、今季ホーム初黒星を喫した後の記者会見で、ジョゼ・モウリーニョ監督はチーム内の亀裂を示唆するメディアの見方を強く反論した。監督はヴィニシウス・ジュニオールとアルダ・ギュレルをめぐる不和の報道を否定し、敗北そのものこそが最大のニュースであると強調した。

レアル・マドリー が アラベス に敗れ、今季ホーム初黒星を喫した後、 ジョゼ・モウリーニョ 監督がチーム内の亀裂を示唆する見方に反論した。 指揮官は自身の采配を擁護し、サンティアゴ・ベルナベウでの苦しい一夜を経て浮上した ヴィニシウス・ジュニオール と アルダ・ギュレル を巡る不和の報道を否定した。

モウリーニョ監督は、レアル・マドリーがホームで予想外の敗北を喫した後、強い口調でメディアに対し、チーム内の対立を探すのではなく結果に目を向けるよう求めた。 サンティアゴ・ベルナベウの観客がヴィニシウスにブーイングを浴びせたように見えたことや、ピッチに残った同選手に不満が向けられたことについて問われると、モウリーニョ監督はそうした見方を即座に否定。 この夜の話題は、個々の選手とファンの関係ではなく、単に敗北そのものだと主張した。 』によると、同監督は「私の感覚では、レアル・マドリーが負けた時は、それが最大のニュースだ」と述べた。

Advertisement

「少なくとも水曜日までは話すことがあるだろう。 レアル・マドリーが負けた、プレーが悪かった、監督の交代策が間違っていた……。 ギュレルが挨拶もせず立ち去ったとか、ヴィニにブーイングが起きたとか、話をでっち上げる必要はない。 物事がうまくいっている時なら、少し刺激を加えようと話題を探すものだ。