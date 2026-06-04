モウリーニョ復帰、ペレス会長の大統領選戦略に

大統領選でライバルのリケルメとの対抗策として、モウリーニョの復帰が注目されています。モウリーニョは過去にレアル・マドリードを率い、バルセロナとの激突でリーガ制覇を果たしました。ペレス会長は秩序を取り戻し、クラブを次の時代へ導く実績ある勝者を求めています。今季を終え、ファンの怒りは高まり、ロッカールームの対立が表面化しています。規律を重んじるポルトガル人指揮官の手腕が、混乱するクラブの特効薬とみなされています。

モウリーニョ は、 ペレス会長 にとって 大統領選 のライバルであるエンリケ・ リケルメ の野心的な公約に対抗するための切り札として浮上しました。 リケルメ は、選挙に勝てばマンチェスター・シティのアーリング・ハーランドとロドリを獲得すると約束しています。

水曜夜、ペレス陣営はSNSに「モウリーニョが復帰にイエス」と答える動画を投稿しましたが、本人は「AIで作成されたもので、録画はしていない」とベンフィカに説明しています。 それでも木曜日、ペレス側はモウリーニョ復帰を強調する新動画を公開しました。 モウリーニョは2010～2013年、レアル・マドリードを率い、ペップ・グアルディオラ率いるバルセロナと激突し、100ポイントのリーグ記録でリーガ制覇を果たしました。 コパ・デル・レイとスーペルコパも勝ち取り、バルセロナの時代を止めました。

彼の復帰は、ベルナベウのスポーツプロジェクトの大転換を示すものです。 ペレス会長は秩序を取り戻し、クラブを次の時代へ導く実績ある勝者を求めています。 今季を終え、ファンは怒り心頭で、ロッカールームの対立が表面化し、批判の矢先はスター選手に向かっています。 規律を重んじるポルトガル人指揮官の手腕は、混乱するクラブの特効薬とみなされています





GoalJP_Official / 🏆 112. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

モウリーニョ ペレス会長 リケルメ 大統領選 レアル・マドリード バルセロナ リーガ制覇 ファンの怒り ロッカールームの対立 ポルトガル人指揮官

United States Latest News, United States Headlines