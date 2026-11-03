メルボルンC2024出走馬全24頭解説 日本馬は欠場もJRA海外発売実施

メルボルンCの出走馬全24頭を徹底解説。日本馬スティンガーグラスは欠場するも、欧州勢や現地の有力馬が参戦。JRAによる海外馬券発売も実施される。

日本時間3日午後1時、オーストラリアの国民的競走 メルボルンC が発走する。G1芝3200メートルの難解な24頭立てハンデ戦には、地元オーストラリアに加え欧州から有力馬が多数参戦している。

日本馬スティンガーグラスは出走回避となったが、JRAによる海外馬券発売が実施される予定だ。全24頭の出走馬を熱く解説し、勝ち馬を見極める。

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ジョセフ・オブライエン厩舎の最強2頭

馬番1サンズアンドラバーズは、5頭出しのジョセフ・オブライエン厩舎の主戦馬マクモナグル騎手騎乗の1頭だ。今年2月にサウジアラビアG2を快勝し、7月にはフランスG2を制して本格化している。前走はアイルランドG3キルターナンSで2着、トップハンデ57.5キロを背負うが3番ゲートは好枠だ。

馬番2トラストユアインスティンクトは世界一の名手ジェームズ・マクドナルドを起用する有力馬だ。前々走でG2カラCを制覇し、前走はG1アイリッシュセントレジャーで4着と欧州のトップステイヤーだ。57キロは他馬と比べ重いが、欧州では60キロ以上を背負ってきた実績があり楽勝可能だ。

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昨年後継者たちと穴馬の可能性

馬番3ナイツチョイスは一昨年のメルボルンC覇者で、日本馬ワープスピードとの追い比べを制した。2走前のハーバートパワーSは3着と能力健在を見せ、前走コーフィールドCは14着だが一発を狙える2番枠を引き当てた。

馬番4ミドルアースは昨年のメルボルンCで3着に好走した。今シーズンはアンダーウッドSやターンブルSなどでG1連戦し相手は常にトップクラスだ。最内の1番枠も大きく、大一番でピークを迎える可能性は十分にある。

騎手力と血統が鍵を握る馬たち

馬番8ワインダークシーは日本のファンにもなじみ深いダミアン・レーン騎手とのコンビだ。父ユリシーズ、母の父シーザスターズの血統で3200メートルは問題ない。2走前に英国G3ジェフリーフリーアSを快勝し、能力的には十分期待できるが56キロと外の23番枠が課題だ。

馬番11ジュジャキボは10月に入りG2を連勝して出走権を確保した。前走はフレミントン競馬場の重賞で58キロを背負い豪快な差し切りを決めた。今回はハンデ55キロ、14番枠はこのレースで好成績を残しているため期待できる。

期待の若手騎手と注目的中候補

馬番12ホープウェルロックは、今夏の札幌ワールドオールスタージョッキーズで総合2位のザック・ロイド騎手が鞍上だ。前走ヨーク競馬場のイボアハンデキャプで2着惜敗だったが、G1級で戦っていない分ハンデ54.5キロの魅力がある。一発候補として抑えておきたい。

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馬番16ソーユーアーは「キング姐さん」の愛称で日本ファンに愛されるレイチェル・キング騎手が騎乗する。前走ベンディゴCを勝って出走権を確保し、現在4連勝中で重賞3連勝中の勢いがある。7番ゲート、54キロなら面白い競馬が期待できる。

最軽量馬と欧州強豪の最終ラインアップ

馬番18ジェームズジェイブラドックは今年の英ダービーで3着の実力馬だ。愛ダービーで6着に敗れセン馬になったが、前走キルターナンS6着からここに挑む。大外枠はマイナス材料だが、ハンデ53.5キロは魅力で能力を発揮すればまとめて負かす力を秘めている。

馬番20ポイントオブローは前哨戦のジーロングを快勝し優先出走権を獲得した。母のポートフォリオはエリザベス女王が所有したディープインパクト産駒だ。ハンデ53キロでメルボルンでは1番人気級の評価となっている。3200メートルの距離が鍵になる。

馬番22ミスターモナコはこの2戦フレミントン競馬場で好走した。2走前のG3バートカミングスを制し、前走G2ムーニーバレーゴールドCも3着とよく追い込んだ。16番枠でやや外に入ったが、52.5キロのハンデは大きい。

馬番24ショックレッツは父が09年メルボルンC覇者ショッキングだ。フレミントン巧者でなんといっても51キロの最軽量ハンデ馬だ。とにかく押さえたい1頭として注目される。全24頭の出走馬を徹底分析し、本命から穴馬までチェックしてほしい。