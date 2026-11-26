アニプレックスは11月26日、『MELTY BLOOD: TWI-LUMINA（メルティブラッド：トワイルミナ）』のパッケージ版予約販売を開始した。

』のパッケージ版予約販売を開始した。 本作の対応プラットフォームはPS5/PS4/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/XBOX One/PC（Steam）。 パッケージ版はPS5/Nintendo Switch向けに発売される。

『MELTY BLOOD: TWI-LUMINA』はTYPE-MOONの伝奇ビジュアルノベル『月姫』の世界観をベースとした2D対戦格闘ゲーム『MELTY BLOOD』シリーズの最新作だ。2021年発売の『月姫 -A piece of blue glass moon-』へ世界観を刷新した『MELTY BLOOD: TYPE LUMINA』に、新システムや新キャラクターを追加したリニューアル版となる。 もととなる『MELTY BLOOD: TYPE LUMINA』には『月姫』おなじみのキャラクターに加えて、『Fate/Grand Order』のキャラクターも参戦。

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ボタン連打でコンボが完走できる遊びやすい仕組みも好評を博し、2024年6月時点で売上50万本を突破している。 リニューアル版となる本作については、最新情報が11月25日に公開。 『月姫』で主人公・遠野志貴のクラスメイトとして登場する「弓塚さつき」の参戦が発表された。 また、従来の操作方法「Duel」にくわえて、コマンド入力せずにワンボタンで必殺技を出せる「Act」が登場。