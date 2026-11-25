TYPE-MOON原作の2D格闘ゲーム『メルティブラッド：トワイルミナ』の新キャラクター弓塚さつきとクロスプラットフォーム機能の詳細が公開された。2027年の発売を目指す本作の最新動向を伝える。

TYPE-MOON の伝奇ビジュアルノベル『月姫』の世界観をベースにした2D対戦格闘ゲームシリーズ『 メルティブラッド 』の最新作『 メルティブラッド ： トワイルミナ 』について、開発元より重要な最新情報が公開された。本作はPS4、PS5、XBOX One、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、そしてPC（Steam）向けに、2027年4月22日に発売が予定されている。

新キャラクター弓塚さつきの参戦決定

本作における主要な新情報として、『月姫』シリーズから長らく待望されていたキャラクター、弓塚さつきの参戦が正式に発表された。弓塚さつきは、『月姫』において主人公・遠野志貴のクラスメイトとして登場する少女であり、そのキャラクター性から単独ルートの実装などがファンから長年要望されてきた経緯がある。

Also read ザラザラしたダッシュボードでもスマホが外れにくい「車載スタンド」が登場

旧『メルティブラッド』シリーズにおいてもプレイアブルキャラクターとして活躍してきた弓塚さつきであるが、今回はリメイク版『月姫 -A piece of blue glass moon-』の世界観を継承した本作への登場が確認された。動画内では、相手を掴むなど旧作で見覚えのあるモーションが映し出されており、ファンからの関心は高い。

公式によれば、本作における弓塚さつきは「夢と未来を掴み取りに行くパワーファイター」としてデザインされている。具体的な戦闘スタイルや技の詳細については後日発表予定であるが、どのようなアクションを見せるのか注目が集まっている。この新たな参戦により、シリーズの戦力はさらに多様化する見込みだ。

Advertisement

操作体系の革新とプレイしやすさの向上

『メルティブラッド：トワイルミナ』は、前作『メルティブラッド：タイプルミナ』からさらに遊びやすさを追求したシステムを採用している。操作モードとしては、従来のコマンド入力で戦う「Duel」に加え、方向入力と必殺技ボタンによるワンボタン必殺技に対応した「Act」が搭載された。これにより、初心者から上級者まで幅広い層が楽しめる環境が整備されている。

また、ボタン連打でコンボが完走できるシステム「ラピッドビート」も強化されている。本作ではボタン連打だけでゲージ技をまじえたコンボを実行可能になっており、戦闘中のアクションの幅が拡大している。これらの仕様変更は、シリーズ伝統の複雑な操作覚障壁を下げ、新たなプレイヤーを取り込むための重要な施策である。

さらに、相手の攻撃を打ち破る突進技「ガントレット」などの新要素も導入される。これらは戦闘の流れを変えることで、より動的かつ戦略的な対戦を可能にするものだ。TYPE-MOONの創設者である奈須きのこ氏によるグランドシナリオモードも搭載されており、物語重視のプレイヤーにも対応している。

クロスプラットフォーム対応と市場への影響

本作の大きな特徴として、クロスプラットフォーム対応が発表された。これにより、異なるプラットフォーム（例：PS5とSwitch、またはPCなど）のプレイヤー同士が対戦可能になる。この機能の実装により、マッチング時間の短縮や対戦相手の裾野の拡大が期待され、オンライン対戦の質がさらに向上する。

Advertisement

このシステムは、本作がさらに遊びやすくなるための重要な要素である。プラットフォーム間の壁が取り払われることで、コミュニティの活性化が図られ、シリーズの新たな歴史を築くきっかけとなる可能性がある。特に、異なるデバイスを持つプレイヤー間での交流が活発化することが予想される。

前作『メルティブラッド：タイプルミナ』は2024年6月時点で売上50万本を突破し、Steamのユーザーレビュー9245件中88％の好評を得て「非常に好評」のステータスを獲得している。本作はこの成功を土台とし、25体ものキャラクターが活躍する陣容で登場する。新キャラクターのレンおよび白レンに加え、弓塚さつきの参戦により、シリーズファンにとって見逃せない内容となっている。2027年4月22日の発売に向け、引き続き情報が続々と公開される予定だ。