メルツ独首相、ウクライナ和平協議で欧州の関与とゼレンスキー氏招請を強く要望

メルツ独首相はウクライナ側と協議し、米国ロシアウクライナの３カ国協議における欧州の参加と和平プロセスへのウクライナ関与を要望した。ロシアの真剣な取り組み姿勢が不可欠だと強調。

オラフ・ショルツ前首相の後任として首相に就任したフリードリヒ・メルツ氏は3日、ウクライナのウォロディミル・ ゼレンスキー大統領 とベルリンで会談し、和平プロセスにおける欧州の関与の必要性を強調した。両首脳は、来週に予定される米国、ロシア、ウクライナの3カ国による実務者協議を巡り、ロシア側が真剣な姿勢を示すことが不可欠であるとの認識で一致した。

メルツ氏は3カ国協議の再開を戦闘終結に向けた「正しい一歩」と評価しつつ、ロシアが停戦と和平合意に向けた真摯な交渉に応じる必要があると指摘した。これまでの協議では、ドイツのマークス・ヴィットコフ氏やトランプ米大統領の娘婿であるジャレド・クシュナー氏らが主導権を握り、欧州側は大部分が協議から排除されてきた経緯がある。メルツ氏は、このプロセスに欧州各国が関与することが不可欠だと述べ、欧州の存在感を高める方針を示した。

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アブダビでの協議日程とエネルギー停戦の提言

ゼレンスキー氏はメルツ首相との共同記者会見で、3カ国の交渉担当者が10日から11日にアラブ首長国連邦（UAE）の首都アブダビで協議を行うと明らかにした。この協議では、ロシアとの和平が成立した後に欧米がウクライナに提供する「安全保障の保証」の内容について議論される予定だ。

さらに協議では、エネルギー施設への攻撃を停止させる「エネルギー停戦」や、食料輸出を確保するための黒海での停戦など、具体的な課題についても協議が行われる。ゼレンスキー氏はこれらの措置が、戦争終結への現実的な道筋となる可能性があるとの見解を示した。欧州諸国は、これらの具体的な停戦措置が合意される過程で重要な役割を果たすことが期待されている。

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G20会議におけるウクライナ関与とロシア招待の条件

メルツ氏は、12月に米フロリダ州マイアミで開催される主要20カ国・地域（G20）首脳会議における招待問題についても言及した。トランプ米大統領がロシアのウラジーミル・プーチン大統領を招待する場合、ゼレンスキー氏も同様に招待されるべきだと主張した。

メルツ氏は「ウクライナを関与させずに第三国がウクライナの将来について議論することは、私の考えでは全く受け入れられない」と明確に拒絶意を示した。この発言は、ウクライナの問題においてウクライナ自らが交渉テーブルにつく権利を確保しようとする姿勢を強く印象づけるものとなった。国際的な和平協議において、当事国の欠席が和平の持続可能性を損なうリスクを回避するための重要な指針となる可能性が高い。

ザポリージャ州攻撃と防空体制の課題

戦場では激しい戦闘が続いており、ウクライナ南東部ザポリージャ州の前線に近い集落にある学校が2日、ロシア軍の攻撃を受けた。この攻撃により少なくとも33人が死亡した。当時、学校は支援物資の配布拠点として利用されていたことから、民間人の被害はさらに拡大する懸念もあった。ロシア軍はこの日、ウクライナのエネルギーインフラに対し大規模な攻撃も実施した。

ゼレンスキー氏は、ウクライナが防空体制の深刻な課題に直面していることを改めて指摘した。攻撃を受けながらも「ウクライナには外交的措置と対話の用意がある」とし、「通常の状態」を維持して交渉に臨む姿勢を強調した。しかし、現地の状況は厳しく、インフラへの攻撃が継続している限り、安定した和平交渉の環境を整備するのは困難な状況が続いている。

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プーチン大統領との電話会談への懐疑的な見方

ゼレンスキー氏は、ロシアのプーチン大統領との電話会談の可能性についても慎重な見方を示した。ゼレンスキー氏はプーチン氏との電話会談の期待値は低いと指摘し、これまでのやり方では行き詰まりにしかならないと分析した。

ゼレンスキー氏は、形式ばった事務的な電話会談になれば、実際に戦争を終わらせる具体的な措置が講じられる代わりに、プーチン氏による歴史講義を聞くことになるだろうと語った。この発言は、表面的な対話ではなく、実質的な成果をもたらす本格的な交渉の必要性を改めて浮き彫りにした。今後のアブダビでの協議が、単なる形式を踏みにくい本格的な和平交渉の第一歩となるかが注目される。