メルセデス・ベンツ新型Sクラス発表：MB.OS搭載で進化し続ける究極の知能的フラッグシップへ

メルセデス・ベンツ日本が発表した新型Sクラスは、部品の50%以上を刷新する大規模改良を実施。自社開発の次世代OSであるMB.OSと第4世代MBUXを搭載し、生成AIによる高度な対話機能やOTAによる継続的な進化を実現。最新のパワートレーンとクラウド連携サスペンションにより、快適性と安全性を極限まで高めています。

メルセデス・ベンツ 日本は6月11日、ブランドの頂点に君臨するフラグシップモデルである Sクラス の改良モデルを正式に発表しました。 東京都港区の虎ノ門ヒルズステーションタワー内にあるTOKYO NODE HALLで開催された発表会では、単なる年次改良に留まらない、モデル史上最大規模のアップデートが披露されました。

今回の改良では、車両全体の50パーセント以上に相当する約2700点もの部品が新規に開発されるか、あるいは再設計されており、その徹底した刷新ぶりは新型車に近いレベルに達しています。 なかでも最大の注目点は、メルセデス・ベンツが自社開発した次世代オペレーションシステムであるMB. OSを搭載したことです。 このMB.

OSは、インフォテインメントから運転支援システム、さらにはドライビングパフォーマンスの制御に至るまで、車両のあらゆる機能を一つの知的なシステムとして統合する役割を担っています。 これにより、処理性能の飛躍的な向上と、極めてシームレスで統合されたユーザー体験が実現しました。 また、メルセデス・ベンツ・インテリジェント・クラウドへの接続により、OTAと呼ばれる無線アップデートを通じて、車両購入後も継続的にソフトウェアの更新が行われ、機能が進化し続ける仕組みが構築されています。

デジタル体験の中核を担うのは、第4世代のMBUX（メルセデス・ベンツ ユーザー エクスペリエンス）です。 MB. OSを基盤に据えることで、MBUXは単なる操作インターフェースの枠を超え、乗員一人ひとりの好みを学習し、応答し、体験を磨き続ける知的なパートナーへと進化しました。 特に特筆すべきは、ChatGPTやMicrosoft Bing、そしてGoogle Geminiといった最先端の生成AIを統合した点です。

これにより、従来の定型文的な応答ではなく、文脈を理解した複数ターンの自然な会話が可能となりました。 短期記憶を備えたデジタルアシスタントは、より直感的でパーソナルなサポートを提供します。 さらに、Googleと共同開発した新しいMBUXナビゲーションや、車両および周辺環境を可視化する3Dビューを運転支援機能とシームレスに統合。 運転席のディスプレイにはリアルタイムで詳細なルート案内が表示され、ドライバーのストレスを最小限に抑える設計となっています。

インテリアには、14.4インチのメディアディスプレイと12.3インチの助手席用ディスプレイで構成されるMBUXスーパースクリーンを標準装備し、コクピットに圧倒的な開放感と近未来的な演出をもたらしています。 同時に、ステアリングにはあえて一部に物理ボタンを配置することで、直感的な操作性を確保するという実用的なアプローチも採用されています。 安全性能と運転支援においても、妥協のない進化が遂げられました。

高度な処理能力を持つ高性能コンピューターを中心に、10台の外部カメラ、5台のレーダーセンサー、12台の超音波センサーを戦略的に配置し、最先端の運転支援・駐車支援システムを構築しています。 膨大な走行データで学習したAIアルゴリズムがこれらのセンサー情報を瞬時に処理し、周囲の交通状況を極めて高精度に把握します。 標準装備されるMB. DRIVEおよびMB.

DRIVE ASSISTには、車間距離を制御するディスタンスアシスト・ディストロニックをはじめ、ステアリングアシストやレーンチェンジアシストなどが含まれ、あらゆる走行シーンでの安全性を高めています。 また、サスペンションシステムであるAIRMATICには、特許取得済みのインテリジェント・ダンパーコントロールが導入されました。 これは、道路上のスピードバンプなどの不規則な路面状況をセンサーで検出し、その情報をメルセデス・ベンツ・インテリジェント・クラウドに最大14日間保存して共有する仕組みです。

同じ場所を走行する他の車両がこのデータを事前に受け取ることで、最適な減衰調整を先回りして行うことが可能になります。 このCar-to-X情報による連携は、車両単体のセンサー範囲を大幅に拡大させ、究極の乗り心地を実現する画期的な技術です。 パワートレインにおいても、環境性能と走行性能の両立が追求されました。 S 450 d 4MATICに搭載される新型6気筒クリーンディーゼルエンジン（OM 656 Evo）は、将来の厳しい排出ガス規制を見据えて開発され、量産車として初めて電気加熱式触媒コンバーターを採用しました。

これにより、冷間始動直後から効率的な排気後処理が可能となり、耐久性と環境性能が同時に向上しています。 一方、S 580 4MATIC longに搭載される8気筒ガソリンエンジン（M177 Evo）は、最高出力395kW、最大トルク750Nmという圧倒的なパワーを誇ります。 フラットプレーンクランクの採用や点火順序の最適化、吸排気ポートの改良、さらには大型ターボチャージャーの導入により、レスポンスが劇的に向上し、V8エンジンならではの滑らかでダイレクトな加速性能を実現しました。

発表会に登壇したゲルティンガー剛社長は、Sクラスが常に時代の一歩先を行く革新の象徴であることを強調し、今回のMB. OS導入によって、購入した瞬間が完成ではなく、ソフトウェアによって進化し続けるフラグシップであると宣言しました。 また、試乗したモータージャーナリストの清水和夫氏は、外観の控えめな変更とは裏腹に、走行時の快適性やロールの抑制、突き上げのなさが極めて高く、人間中心の設計思想が深く浸透していると高く評価しました。

このように新型Sクラスは、ハードウェアの熟成とソフトウェアの革新を高度に融合させ、次世代のラグジュアリーモビリティのあり方を提示しています





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