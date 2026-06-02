メルセデス・ベンツ Eクラスに左ハンドル特別仕様車 全国250台限定で発売

メルセデス・ベンツ日本は、Eクラスの特別仕様車「E 300エディション エレガンスISG」を発表。現行Eクラスで初めて左ハンドル仕様を設定し、快適装備を充実させながら1089万円という価格を実現。全国250台の限定販売となる。

メルセデス・ベンツ 日本合同会社は2026年5月28日、 Eクラス の 特別仕様車 「E 300エディション エレガンスISG（E 300 Edition Elegance ISG）」を全国限定合計250台で発売しました。

このモデルは、2024年1月に発売された現行Eクラスにおいて、メルセデスAMGを除くメルセデス・ベンツモデルとして初めて左ハンドル仕様を設定した点が最大の特徴です。 必要装備を厳選することで、快適性と走行 performanceというメルセデス・ベンツのコアな部分を残しつつ、魅力的な価格を実現しています。 Eクラスのボディサイズは全長4960mm×全幅1880mm×全高1465mmです。

エクステリアはスリーポインテッドスターのボンネットマスコットと、3本の水平ダブルルーバーを備えたラジエターグリルを採用し、クラシカルで品位のある佇まいが特徴です。 外装色はハイテックシルバー（メタリック）、オブシディアンブラック（メタリック）、MANUFAKTURオパリスホワイト（メタリック）、MANUFAKTURアルペングレー（ソリッド）の4色に加え、オンラインショールーム限定のヴェルデシルバー（メタリック）の計5色を用意しました。

さらに、通常モデル「E 300 Exclusive（ISG）」の有償オプション「レザーエクスクルーシブパッケージ」に含まれる装備の大部分を標準装備しており、運転席・助手席のシートベンチレーター（シートヒーター機能含む）、後席左右のシートヒーター、エアバランスパッケージ（エアフィルター・空気清浄・パフュームアトマイザー）、ステアリングヒーターを備えています。 パワートレインは2リッター直列4気筒ターボエンジン「M254」（最高出力258ps、最大トルク400Nm）に、ISG（インテグレーテッド・スターター・ジェネレーター）を組み合わせます。

ISGによる短時間の最大23ps・205Nmのブーストが可能で、トランスミッションには9速の「9G-TRONICオートマチックトランスミッション」を採用しています。 足回りはリアアクスルステアリング、AIRMATICサスペンション、パノラミックスライディングルーフも標準装備します。 価格（消費税込）は1089万円で、MANUFAKTURカラーおよびヴェルデシルバーは有償オプション別途です。

この特別仕様車は、伝統的なデザインと最新の快適装備を兼ね備え、左ハンドルという選択肢を通じて、より多くのドライバーにメルセデス・ベンツの上質な走りを提供するmodelsとして位置づけられます





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メルセデス・ベンツ Eクラス 左ハンドル 特別仕様車 E 300 Edition Elegance ISG

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