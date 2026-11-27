メルセデス・ベンツ日本は11月27日、フラッグシップモデルである新型「Sクラス」にPHEV（プラグインハイブリッド）モデル「S 580 e 4MATIC long」を追加して発売した。価格は2330万円。

メルセデス・ベンツ 日本は11月27日、フラッグシップモデルである新型「 Sクラス 」に PHEV （ プラグインハイブリッド ）モデル「S 580 e 4MATIC long」を追加して発売した。 価格は2330万円。

PHEVモデルの追加により、新型Sクラスのラインアップと価格は、直列6気筒3.0リッターディーゼルモデルの「S 450 d 4MATIC（ISG）」が1598万円。 直列6気筒3.0リッターガソリンモデルの「S 500 4MATIC（ISG）」が1708万円、「S 500 4MATIC long（ISG）」が2136万円。 直列6気筒3.0リッターPHEVモデルの「S 580 e 4MATIC long」が2330万円。 V型8気筒4.0リッターの「S 580 4MATIC long（ISG）」が2365万円となる。

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PHEVモデルの「S 580 e 4MATIC long」は、前世代エンジン「M256」から改良された直列6気筒3.0リッターエンジン「M256M Evo」（最高出力330kW［449PS］、最大トルク560Nm）に、永久磁石同期モーターを組み合わせ、容量21.96kWhのリチウムイオンバッテリを搭載。 システム総合出力は430kW（585PS）、システムトルクは750Nmとなり、前世代エンジンと比較してシステム最高出力を最大55kW（75PS）向上させた。