新車価格が1000万円クラスだったメルセデス・ベンツ3代目Eクラス(W211型)の中古車相場は約90万円。SBCブレーキ問題のある前期型と、安全な後期型の違いと購入時の注意点を紹介する。

メルセデス・ベンツの「3代目Eクラス」は、現行モデルから3つ前の型番である W211型 を指し、現在、極めて魅力的な中古車価格で入手可能になっている。販売開始時の新車価格はAMGモデルを除き600万円から1000万円程度だったが、現在走行距離3万km前後の個体の車両本体価格は約90万円にまで下落している。諸経費を含めた乗り出し価格は100万円前後から開始できるため、高額な 輸入車 の所有が憧れでありながら価格面に踏み切れなかった層にとって現実的な選択肢となり得る。

W211型の中古車市場価格動向

輸入車に対する憧れを持つ層にとって、1000万円クラスの高級車が100万円で手に入る事実は衝撃的であるが、これは市場が成熟し、車齢が経った結果としての価格調整だ。ただし、これはあくまで中古車市場の特性であり、車両価格自体が時期によって変動するリスクを内包している。また、購入後は車齢が高いことから、新車時とは比較にならないメンテナンスコストがかかる点も覚悟する必要がある。この価格帯でドイツ車に乗る楽しさと、それに伴う維持コストのバランスをどう取るかが、購入判断の鍵となる。

Also read 湘南美容クリニックの医師3名、「第49回日本美容外科学会（JSAPS）総会・第157回学術集会」において研究成果を発表

SBCブレーキの技術的リスクと不評

3代目Eクラス初期型で議論となるのは、2006年のマイナーチェンジ前に導入された「SBC（センソトロニック・ブレーキ・コントロール）」である。これは従来の油圧ブレーキではなく、電子制御によってブレーキペダルの踏み応えを調整するシステムだったが、その独特のフィーリングがドライバーの間で賛否を分けた。特に、ブレーキの効きが想定と異なったり、電子制御の故障リスクが懸念されたりしたことで、安全性に対する不安が広まった。このシステムは大規模なリコールの対象となった過去があり、技術的には未完成の印象を残す存在となっている。

Advertisement

マイナーチェンジ前後の明確な違い

メルセデス・ベンツは2006年のマイナーチェンジにおいて、このSBCシステムを廃止し、従来型の油圧ブレーキに戻した。この変更により、後期型は乗り心地において圧倒的な安心感と predictability（予測可能性）を獲得した。前期型の特徴的な電子制御ブレーキの踏み応えに戸惑いを覚えたユーザーや、信頼性を最優先する層からは、後期型への買い替えや初期投資によるリスク回避が推奨されている。リコール履歴の有無と、運転操作の直感性を考慮すると、2006年以降のモデルの方が、実用面での優位性が確立されていると言える。

維持費と購入後の生活設計

安価な購入価格を実現するためには、その後の維持費をどのように設計するかが重要になる。車齢が高く、複雑な電子システムを備える輸入車のオーナーは、専門的な知識や定期点検を怠らない用心深さが要求される。特にSBC搭載の前期型の場合、故障時の修理費が高額になる可能性があるため、購入後の予算計画には慎重さが必要だ。しかし、後期型を選択し、適切なメンテナンスを行えば、高級車特有の快適性とブランド価値を、低い費用で享受する手段として十分に機能する。中古車選びにおける戦略は、初期コストの低さだけでなく、長期的な所有コストの最小化にある。