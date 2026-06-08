メルカリとCoincheckが連携、メルカリアプリで12銘柄の暗号資産取引が可能に

メルカリとCoincheckが新たに提携し、メルカリアプリ上で12種類の暗号資産を簡単・安全に取引できるサービスを開始。CaaSを活用した組み込み型金融の実装で、ユーザーは別アプリ不要で暗号資産取引が可能になる。

メルカリ と Coincheck が新たな連携を開始し、 メルカリ アプリ利用者は今までのビットコイン、イーサリアム、エックスアールピーに加えて、 Coincheck が取り扱う12種類の暗号資産を同アプリ上で手軽かつ安全に取引できるようになった。

このサービスは、メルカリアプリを介してCoincheckの新規口座開設が可能になるだけでなく、取扱銘柄としてドージコイン（DOGE）、シバイヌ（SHIB）、ビットコインキャッシュ（BCH）、チェーンリンク（LINK）、サンド（SAND）、アバランチ（AVAX）、ステラルーメン（XLM）、ポルカドット（DOT）、ディセントラランド（MANA）、ライトコイン（LTC）、ザ・グラフ（GRT）、ペペ（PEPE）の計12銘柄が利用できるようになる。 利用者はメルカリの既存のUI・UXをそのまま活用し、暗号資産の購入・売却や残高確認をワンストップで行えるため、別アプリへの移行や複雑な手続きが不要となる。

この連携の背景には、Crypto as a Service（CaaS）という組み込み型金融（Embedded Finance）の概念がある。 CaaSは、暗号資産の口座開設や取引機能をAPI経由で他社サービスに組み込む仕組みで、パートナー企業は自社プロダクトに暗号資産取引機能をシームレスに導入できる。 Coincheckが提供するCaaSにより、メルカリは自社で暗号資産交換業者の登録を行うことなく、法令遵守のもとで安全に取引機能を提供できる。

なお、CaaSを利用して暗号資産取引機能を提供する事業者は、暗号資産交換業者または電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者としての登録が必須である点が明記されている。 今回の提携は、メルカリ利用者に対して暗号資産取引の利便性を早期に提供し、日本国内の暗号資産市場拡大に寄与することを目的としている。 両社は今後も取扱銘柄の追加やサービスメニューの拡充を検討しており、ユーザーがより多様なデジタル資産にアクセスできる環境を整えていく方針だ。

CoincheckはCaaSを通じて外部サービスとの連携を加速させ、暗号資産の利用シーンと接点を広げることを目指す。 メルカリはこの連携を機に、新たなユーザー層へのリーチを拡大し、「新しい価値交換を、もっと身近に」というミッションの実現に向けて、暗号資産を含む多様な金融サービスの提供を進めていくと述べている





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