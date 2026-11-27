フランス極左政党不屈のフランス指導者ジャンリュック・メランション氏はベルリン訪問中、仏独関係の抜本的見直しを求め、ドイツによるEU経済的支配と軍事支出姿勢を批判し、NATO脱退や中国との協議などを訴えました。

【11月28日 AFP】 フランス の極左政党「不屈の フランス （LFI）」の指導者 ジャンリュック・メランション 氏（75）は27日、 ドイツ との関係の「抜本的見直し」を求め、 ドイツ による欧州連合（EU）の経済的支配や、軍事支出をめぐるこれまでの姿勢を厳しく批判した。

メランション氏は、ベルリン訪問中に仏ニュース専門チャンネルLCIに対し、「仏独関係を抜本的に見直す必要がある」との認識を示した。 欧州中央銀行（ECB）が保有するフランス国債の帳消しなどを盛り込んだメランション氏の経済政策は、堅実で規律ある財政（緊縮予算と低水準の借り入れ）を重視するドイツの伝統的な政策理念とは真っ向から対立する。 メランション氏は、「どこと戦争するのか、と問う義務がわれわれにはある」と述べ、ドイツが軍事力を増強することで他国の「標的」となり、フランスが望まない戦争に引き込まれる恐れがあると警告した。

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政敵らは、メランション氏がウラジーミル・プーチン大統領率いるロシアにすり寄っていると批判している。 ウクライナで戦争が続く中、特にLFIが北大西洋条約機構（NATO）からの脱退を公約に掲げていることは、フランスの多くの同盟国の懸念材料となっている。 新著の刊行記念イベントでは、ロシアとウクライナの戦いに直接言及することはなかったが、大統領選で勝利した暁には、「直ちに」中国との協議を開始すると述べた。