グローバルなテクノロジー市場調査企業のCounterpoint Researchが、2026年第3四半期のスマートフォン出荷台数レポートを公開しました。レポートではラテンアメリカのスマートフォン出荷台数が前年同期比24％減となり、2015年以降で2番目に低い四半期出荷台数となったことが示されています。

グローバルなテクノロジー市場調査企業のCounterpoint Researchが、2026年第3四半期のスマートフォン出荷台数レポートを公開しました。 レポートではラテンアメリカのスマートフォン出荷台数が前年同期比24％減となり、2015年以降で2番目に低い四半期出荷台数となったことが示されています。https://counterpointresearch.com/en/insights/memory-crunch-pushes-latam-smartphone-shipments-down-24-yoy 以下は、ラテンアメリカにおけるブランド別のスマートフォン出荷台数を2025年第3四半期と2026年第3四半期で比較したもの。

市場全体では出荷台数が24％減しており、Samsungは15％減、Appleは10％減と減少はしているものの他ブランドに比べて減少幅を抑えています。 特に四半期末にiPhone 18 Proシリーズを発売したAppleは、製品の供給体制が充実していたこともあり、競合他社よりも価格上昇の影響をうまく吸収して地域シェアの順位を1つ高めています。 上位ブランドで最も大きく減少が見られたのは中国のXiaomiで、自国市場への供給を優先したことによる製品供給の制約が影響していると見られています。

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ラテンアメリカのスマートフォン出荷台数は2020年以来の最低水準で、2015年以降で2番目に低い四半期出荷台数となりました。 Counterpoint Researchの主席アナリストであるティナ・ルー氏は「需要面では、消費者が支出に慎重になったため、この地域の個人消費は減速しました。 特にスマートフォンへの影響は大きく、2026年第3四半期の価格高騰を受けて、多くの消費者が買い替えを延期したり、修理サービスを利用したりしました。