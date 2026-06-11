メビウス・ダスト 隕石の落下から10年。巨大結晶が放出する謎の粒子〈メビウス・ダスト〉の影響で、一部の子どもたちは〈ラムス〉と呼ばれる特殊能力を得ていた。

特殊能力者〈ラムスキャリア〉は〈メビウス・ダスト〉が届く範囲でしか生きられず、〈しんかつしか〉の町から出ることを禁じられていた。〈ラムスキャリア〉の子どもたちは、町から出られない鬱屈を晴らすかのように、チームごとに〈ラムス〉を駆使して陣地を争奪するゲームに没頭。高校生のアラキもそんなひとりで、妹のステラや幼馴染みのオルガたちと〈ポリスホッパー〉を結成し、夜な夜なゲームに明け暮れていた。そんなある日、〈ラムス〉研究者の湯田博士が彼らにとある実験への協力を要請する。アラキたちはその実験に協力することを決断するが、それによって彼らの運命は動き出すことになる…。特殊能力〈ラムス〉を得た少年少女たちが繰り広げる異能バトル！作品名メビウス・ダスト放送形態TVアニメスケジュール2026年7月9日（木）～TOKYOMXほかキャストアラキ：竹中悠斗ステラ：稗田寧々オルガ：佐藤榛夏ショウセイ：坂泰斗カイ：市川蒼ハルト：堀金蒼平クルス：松田颯水スピカ：三上枝織湯田博士：河瀬…

〈奇跡の力〉か〈運命の鎖〉か―― 隕石の落下 から10年。 巨大結晶 が放出する謎の粒子〈メビウス・ダスト〉の影響で、一部の子どもたちは〈 ラムス 〉と呼ばれる 特殊能力 を得ていた。 しかし、 特殊能力 者〈 ラムス キャリア〉は〈メビウス・ダスト〉が届く範囲でしか生きられず、〈しんかつしか〉の町から出ることを禁じられていた。

〈ラムスキャリア〉の子どもたちは、町から出られない鬱屈を晴らすかのように、チームごとに〈ラムス〉を駆使して陣地を争奪するゲームに没頭。 高校生のアラキもそんなひとりで、妹のステラや幼馴染みのオルガたちと〈ポリスホッパー〉を結成し、夜な夜なゲームに明け暮れていた。 そんなある日、〈ラムス〉研究者の湯田博士が彼らにとある実験への協力を要請する。 アラキたちはその実験に協力することを決断するが、それによって彼らの運命は動き出すことになる…。

特殊能力〈ラムス〉を得た少年少女たちが繰り広げる異能バトル！ 作品名メビウス・ダスト放送形態TVアニメスケジュール2026年7月9日（木）～TOKYOMXほかキャストアラキ：竹中悠斗ステラ：稗田寧々オルガ：佐藤榛夏ショウセイ：坂泰斗カイ：市川蒼ハルト：堀金蒼平クルス：松田颯水スピカ：三上枝織湯田博士：河瀬





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特殊能力 ラムス 異能バトル 隕石の落下 巨大結晶

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