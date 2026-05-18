メディアリンクスが中東の大手通信事業者の次世代メディアインフラ刷新プロジェクトでIP基盤プラットフォームを採択

株式会社メディアリンクスが中東湾岸諸国の大手通信事業者と契約し、数百万ドル規模のメディアインフラ刷新プロジェクトでXscendプラットフォームを導入。IPベースの次世代ネットワーク構築による高信頼性・低遅延の放送インフラを実現。

株式会社 メディアリンクス （本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：菅原司、東証スタンダード：6659）は、中東湾岸諸国の大手通信事業者が進めるメディアインフラ刷新プロジェクトにおいて、次世代ネットワーク構築のパートナーとして採択された。

本プロジェクトは数百万ドル規模となり、現行システムの信頼性強化と同地域の将来需要拡大を見据えた堅牢な基幹伝送ネットワークの構築を目的とする。 プロジェクトでは、同通信事業者がメディアリンクスのXscendプラットフォームを採用し、現場で圧倒的な需要のあるIPベースのネットワーク基盤を構築する。 XscendプラットフォームはJPEG-XSやSMPTE ST 2110に完全対応し、圧縮・非圧縮の両方のメディアワークフローを単一筐体で統合管理可能なシステムである。

モジュール設計と無瞬断切替機能（ヒットレス・プロテクション）により、放送品質の信頼性維持と将来的なサービス拡張にも柔軟に対応できる。 エミー賞受賞実績を持つメディアリンクスのXscendは、冬季・夏季オリンピックやサッカーワールドカップなどの国際的な大規模イベントで現在も使用されている実績が豊富である。 本プロジェクトではメディアリンクス認定のインテグレーションパートナーと連携し、プラットフォーム構築からサードパーティ製システム実装、ネットワークオーケストレーションまでをサポートする。

複数年にわたるサポート契約を含む本契約では、高度なエンジニアリング技術と運用支援により、将来の要件変更・帯域需要増大・新サービス導入にも大規模システム刷新を伴わず柔軟に対応可能となっている。 メディアリンクスは放送局・通信事業者向けにハードウェアやソフトウェアを販売するとともに、ネットワーク設計・設置・保守などの構築、運用サービスも提供しており、人工衛星、ファイバーニューメディア、クラウドベースのサービスにまで対応可能なサービスを展開している。

Xscendプラットフォームは拡張性に優れ、伝送プラットフォームとシステム管理を統合制御するオーケストレーションにより、運用フローの一元化を実現している。 これにより複数システムが混在する複雑環境下でも業務効率を大幅に改善可能だ。 メディアリンクスは世界各地の大規模・高性能メディアネットワークを支える豊富な実績をベースに、放送局・通信事業者基準（キャリアグレード）をクリアする高品質なプラットフォームと長期保守体制を提供する。

メディアリンクスのIPテクノロジーは、高品質なビデオと「ヒットレス」機能を備えた低遅延・帯域幅効率の高い冗長機能を提供し、放送局・サービスプロバイダー・コンテンツホルダー向けに最適化されている。4K UHD解像度や最大100Gネットワーク帯域幅に対応し、SDIインターフェースからIPへの移行をスムーズに実現する。 メディアリンクスソリューションは業界標準規格と互換性を持ち、リモートプロダクション・クラウドサービスなど進化するワークフローに柔軟に対応できるように設計されている





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