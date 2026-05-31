メディアテックの蔡力行副会長兼CEOがAIデータセンターの需要の急速な成長を指摘

メディアテックの蔡力行副会長兼CEOは、営業報告の中でAIデータセンターの需要が急速に成長していることを指摘しました。AI応用は産業革新を推進し続け、末端製品へのAI技術導入を加速させています。

メディアテック の 蔡力行 副会長兼CEOは、営業報告の中で AIデータセンター の需要が急速に成長していることを指摘しました。 AI応用は産業革新を推進し続け、末端製品へのAI技術導入を加速させています。

これにより、ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）と高速ネットワーク接続の構造的な需要が大幅に押し上げられていると述べました。 メディアテックの2025年の売上高は過去最高の5960億台湾ドルに達し、売上高総利益率は47.5%、営業利益率は17.4%、1株当たり利益（EPS）は66.16台湾ドルとなりました。 年間で1株当たり計54台湾ドルの現金配当を実施しました。 スマホ事業において、メディアテックは2025年、世界のスマホ市場シェアで首位を維持しました。

最新世代の3nmフラッグシップチップ「Dimensity 9500」は、オールビッグコアCPU、GPU、NPUなどの高い演算能力を持つプロセッサを統合し、エージェンティックAI（Agentic AI）とフラッグシップ級のマルチメディア体験を提供しました。 これにより、2025年のフラッグシップチップ全体の売上貢献は30億ドルを超えました。 ASICが急速に成長しても、スマホは依然として同社の重要な製品ラインです





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メディアテック 蔡力行 AIデータセンター ハイパフォーマンス・コンピューティング フラッグシップチップ

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