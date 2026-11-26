プレスリリース メディアリンク、コンタクトセンターの未来を議論する「CC AI ROADMAP 2027」への登壇が決定！

～ AIベンダー・ユーザー・専門家が激論！ 2027年、コンタクトセンターのAIはどう進化・普及していくべきか ～ 電話AIエージェント「DXでんわ」やカスタマーサポートを自動化するAIエージェント「AIto（アイト）」を提供するメディアリンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松本 淳志、以下 メディアリンク）は、Edge Works株式会社（代表取締役：千葉 貴史）が主催するオンラインイベント「CC AI ROADMAP 2027」へ登壇いたします。

「CC AI ROADMAP 2027」は、「2027年、コンタクトセンターのAIはどう進む？ 」をメインテーマに、AIベンダー、ユーザー企業、専門家が一堂に会し、今後のコンタクトセンターにおけるAIの進化と普及の道筋（ロードマップ）について徹底的に議論するオンラインカンファレンスです。 現状のAI活用の現在地を踏まえた上で、これから各社がどのようなAI戦略を描き、どのようなソリューションを展開していくべきか。

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カタログスペックや表面的な成功事例だけでは見えてこない、コンタクトセンターAIの「本当の未来」について、各分野のキーマンたちがパネルディスカッション形式で深掘りします。 当日は、コンタクトセンター現場のリアルな課題と、急速に進化するAI技術の最前線をつなぐ存在として、当社ならではの視点で「2027年に向けたAI活用の最適解」について議論を交わします。