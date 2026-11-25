株式会社メディックスパーツ単位の高速検証と伴走型支援による、持続的なLPO運用が評価インターネット黎明期から企業のデジタルマーケティングを支援している株式会社メディッ…

LPO AWARDとは、LeanGo株式会社が主催する、LPO（ランディングページ最適化）の取り組みを表彰するアワードです。 成果改善の実績と、LPOという手法の価値を広める取り組みの両面から、優れた事例が選出されます。

メディックス営業ユニット内のアドクリエイティブ推進部（B-SOKU）は、Web広告クリエイティブの「制作」「プランニング・提案」「効果検証・ナレッジ共有」を専門に担い、アカウントプランナーと並走して広告アカウント全体を並走し、LPOの提案をします。 そして、広告媒体の自動学習が高度化し、LPをCVRのみで評価することが難しくなったことを受け、約2年前からLPOツールを導入した本格的な取り組みを開始しました。 今回、評価された取り組みの特長は、次の3点です。

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専門知識を持つアドクリエイティブ推進部（B-SOKU）のメンバーがアカウントプランナーと対等な立場で並走し、広告運用全体に伴走しながら、LPOを提案。 広告媒体の自動最適化を妨げない形でクリエイティブのPDCAを回せるよう、LPの設計段階から参画します。 LPの本数を増やしすぎず、初期の制作段階から検証を前提に設計することで、検証後のコンテンツ順序の入れ替えなど、改善スピードを向上します。 ヘッダー・メインビジュアル・コンテンツ・CTAのパーツ単位で効果を検証し、LP全体を作り直すことなく、ピンポイントで改善を重ねます。

様々な業種のLPで、パーツごとの改善実績を数値化します。 ※メディックスが、2025年1月24日時点の自社データから、当社支援案件3業種4事例のパーツごとの改善率を抜粋（資料名：「LPパーツ別 改善実績（抜粋）」）。 各改善率は、100%を超えると改善を示す。１. ヘッダー改善率（直帰率）104%：ブライダル企業のディスプレイ配信（NW）における、ロゴへの導線追加前後の直帰率の比較。

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「改善前÷改善後」で算出。２. メインビジュアルCVR改善率170%：フィットネス企業のサーチ配信（一般）における、メインビジュアル変更前後のCVRの比較。

「改善後÷改善前」で算出。３. コンテンツCVR改善率168%：フィットネス企業のサーチ広告（一般）における、LPの短縮化前後のCVRの比較。

「改善後÷改善前」で算出。４. CTA改善率（遷移率）159%：モビリティ企業の広告流入（全施策合算）における、CTAボタンの文言変更前後の遷移率の比較。

「改善後÷改善前」で算出。５. LPによる平均CVR改善率169%：２. と３. のCVR改善率の平均。

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計測環境の整備をパッケージ化してLPOを商品化し、社内リリースを実施。 案件を横断して、ナレッジを蓄積・共有し、継続的な改善でクライアントとの信頼を深めながら、より踏み込んだ検証に挑戦できる好循環を生みます。 旧代理店からの運用移管を提案するコンペで、LPが体験予約への導線のみによる入会の動機づけが弱いことを課題として発見しました。 ターゲットを複数のペルソナに分解し、ペルソナごとに設計したバナーと、入会への懸念を払拭するLPを提案しました。

移管前は1%以下だったCVRは、移管後の継続的なPDCAにより、2025年1月時点では1.01%まで改善。