メッツが佐藤輝明獲得で消極姿勢 三塁手残留と投資優先で交渉慎重に

メッツは三塁手ボー・ビシェットの残留と投手補強の優先により、佐藤輝明選手の獲得に慎重な姿勢を示している。資金力はあるものの、市場の動きを注視している。

佐藤輝明 選手を巡る メジャーリーグ 移籍の行方が、新たな局面を迎えている。阪神から ポスティング でメジャー移籍を目指していた佐藤選手について、当初は獲得に積極的に動くとみられていた ニューヨーク・メッツ が、現在では消極的な姿勢を示していることが判明した。これは現地時間4日（日本時間5日）に、米メディア「 ジ・アスレチック 」が報じたところである。

ビシェット残留が獲得戦略に影響

ニューヨーク・メッツの獲得意欲が後退した主要な要因は、三塁手ボー・ビシェットの契約状況にある。メッツは今年8月、ニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・ドジャース、フィラデルフィア・フィリーズとともに、佐藤選手に関心を寄せる球団の一つとしてニューヨーク・ポストで言及されていた。しかし、その後の展開で状況が変わった。

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ビシェットは来季の年俸4200万ドル（約67億2000万円）の契約オプトアウト（契約解除権の行使）を行わず、チームに残留する決定を下した。ジ・アスレチックは関係者の話を引用し、ビシェットが残留を決めたことで、メッツは佐藤選手の獲得に対して積極的に動く姿勢を弱めていると伝えている。この決定が、内野陣の構成バランスを大きく変える結果となった。

投手補強と prospect 育成の優先

メッツの対応が慎重になっている背景には、他の補強課題と組織内の戦力構想がある。同メディアは、マイナーリーグでは内野手の有望株（プロスペクト）がすでに育っていることにも言及している。この現状では、メッツが佐藤選手に多額の投資を行うのは、少なくとも当面の間、難しいと分析されている。

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さらに、チーム全体のバランスを考慮すると、投手陣の補強が優先すべき事項であると指摘されている。野手よりも投手力の強化を最優先する方針が、佐藤選手獲得への投資を抑制する要因の一つとなっているのだ。このため、メッツは単なる野手の補強ではなく、より戦略的な視点から陣容を組み立てようとしていると考えられる。

コーエン氏の資金力と将来の可能性

一方で、ニューヨーク・メッツのオーナーであるマイケル・コーエン氏の姿勢を考えれば、完全に門戸が閉ざされたわけではないとの見方も存在する。ジ・アスレチックは、いかなる可能性も排除してはいけないと指摘している。コーエン氏の元、メッツはこれまで幾度も惜しみなく資金を投じる姿勢を見せ続けてきたからだ。

実際、メッツは市場の動きを見極めた上で、一気に獲得に動くケースも過去に存在している。コーエン氏が誇るメジャーリーグ屈指の資金力を背景に、状況が変化すれば話は変わる余地を残している。完全な放棄ではなく、タイミングを計った行動をとる可能性も十分に残されている状況だ。

ポスティング交渉の期限と期限切れリスク

佐藤選手のポスティング手続きは、今月1日にMLB球団に通知され、現地時間2日（日本時間3日）に正式に交渉が開始された。現在の交渉期間は45日間と定められているが、重要な条件が存在する。新労使協定が締結されなかった場合、交渉期限は前倒しになるリスクを秘めている。

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具体的には、現行の労使協定が失効する12月1日（日本時間2日）に交渉期限が到来するため、それまでに合意に至らない場合、交渉は終了となる。この時間的制約は、メッツのような慎重な球団にとって、大きなプレッシャーとなっている。市場の動向と自陣の戦力構想をどう折り合わせるか、最後の段階での判断が問われている。