メッツの千賀滉大投手が愛知県蒲郡市で子供たちと触れ合い、不調だった今季を振り返りながら来季の先発復帰への強い決意を示した。

メッツの 千賀滉大 投手（33）は、出身地の 愛知県蒲郡市 でスポーツイベントを開催し、地元との絆を再確認した。 千賀滉大 投手は23日、市内のスポーツ少年団児童への 野球教室 で技術指導を行い、約50人の小学6年生と交流を持った。蒲郡市の観光大使も兼任する 千賀滉大 投手は、子供たちとの触れ合いから新たなエネルギーを得たことを明かした。

蒲郡市での交流で子供たちと触れ合い

千賀滉大投手は、地元で開催された野球教室を通じて、選手であることの意味を深く考察した。選手として呼び続けてもらえるように実績を残す必要があると同時に、子供たちと関わる時間自身が自分にとって素晴らしい経験だと感じている。千賀滉大投手は、成績を残さなければ呼んでもらえないという現実を受け止めつつも、そのエネルギーを今後のモチベーションにつなげると語った。この日、千賀滉大投手は充実した表情で1日を振り返り、地域とのつながりの重要性を痛感した瞬間でもあった。蒲郡市での活動は、単なるPRではなく、選手としての原点を確認する貴重な機会となった。千賀滉大投手の笑顔からは、子供たちとの交流がもたらした充実感がにじみ出ていた。

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今季は先発からリリーフへ配置転換

千賀滉大投手の今季のパフォーマンスは、期待外れの結果に終わった。千賀滉大投手は4年目のシーズンで先発ローテーションとして開幕を迎えたが、序盤から大幅に不振に陥った。具体的には開幕から7戦で6敗という極度の不調続きとなり、投手としての苦悩が表面化した。この状況を受け、チームは6月23日から翌24日にかけてのカブス戦を最後に、千賀滉大投手のリリーフへの配置転換を決定した。千賀滉大投手は先発での成功を求めていたが、この転換を機に本来の投球フォームを取り戻し始めた。リリーフとして登板した後、メジャー初セーブを含む8セーブを記録し、投球の質を回復させた。最終的に31試合の登板で0勝9敗、8セーブ、防御率7.34という成績に終わった。

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GM会議で来季先発復帰の方針表明

オフシーズンに入ると、NYメッツの編成方針が明確化された。11月10日から翌11日にかけてネバダ州ラスベガスで開催されたGM会議において、デビッド・スターンズ球団編成本部長は重要な方針を伝えた。デビッド・スターンズ編成本部長は、千賀滉大投手本人から先発復帰を希望する意向が直接伝えられていたことを明かした。デビッド・スターンズ編成本部長は、この要望を受け入れ、オフの間に先発としての調整とトレーニングを続けさせ、来季の開幕戦で先発として迎える方針を示した。この決定は、千賀滉大投手の意欲をチームが尊重した結果である。千賀滉大投手は、活躍して数字を残さなければ希望が叶わない世界であることを自覚しており、ただひたすらに準備を進める覚悟を口にした。

新エース加入により契約最終年の証明へ

チームの陣容変化が千賀滉大投手の来季の立場をさらに厳しくしている。この日、FAの目玉であったスクバルがNYメッツと9年総額4億5000万ドル、約714億円の契約に合意したと報じられた。この金額は、投手としては過去最高額だったドジャース山本由伸の12年総額3億2500万ドルを1億2500万ドル上回る、MLB史上最高額の記録である。野手を含めた契約総額でも史上4位に相当し、平均年俸は5000万ドル、約79億3000万円となった。この額は、従来の先発投手最高額だったマックス・シャーザーやジャスティン・バーランダーの約4333万ドルを更新する劇的な金額だ。スクバルの加入により、チームの先発枠はすでに一つ埋まった状態となっている。千賀滉大投手にとっては、22年オフに5年総額7500万ドル、約102億7500円で入団してから来季が契約最終年となる。千賀滉大投手は、チームにとって不可欠な存在であることを証明し、本来の実力を全開にして来季に臨む必要がある。