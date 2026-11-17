ニューヨーク・メッツがFAのタリク・スクバル投手との直接交渉を開始した。スティーブ・コーエンオーナーも同席し交渉は順調。ドジャースとの争奪戦は長期契約か短期契約かで激化する。

メジャーリーグの今オフ FA市場 で最大の見物となる タリク・スクバル 投手（29）の獲得を目指している ニューヨーク・メッツ が、16日（日本時間17日）に動きを開始した。カリフォルニア州オレンジ郡にて本人と直接交渉が行われ、その様子は非常に順調に進んでいると伝えられている。

メッツと所有者が直接面会 交渉の状況

ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者によると、今回の交渉にはニューヨーク・メッツのスティーブ・コーエン所有者とデービッド・スターンズ編成本部長が出席していた。両最高責任者が直接対話を設けるのは異例のことであり、球団側がこの選手獲得に対して極めて高い意欲を示している証左となっている。

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現時点では具体的な契約条件が提示されたかどうかは明かされていないが、最初の接触段階として非常に良好なスタートを切ったと評価されている。メッツは他の球団に先駆けて直接交渉を行った最初の球団である可能性が高いとされている。

スクバルの契約意向とドジャースとの違い

サイ・ヤング賞を2度受賞した実績を持つタリク・スクバル投手は、新たな契約先において現役生活の最終地点となることを視野に入れた長期契約を望んでいるとみられている。これが今後の交渉行方を決定づける主要な要因となっている。

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一方、再契約を希望しているロス・ドジャースは、年平均年俸を高く設定した短期契約の形態を提案する方向で動いている。契約の長さに対するスタンスの違いが、両球団の対話において重要な争点となっており、どちらの条件が受け入れられるかが鍵を握っている。

争奪戦の激化と他球団の動向

タリク・スクバル投手の獲得レースは、すでにメッツとドジャース以外のチームも加わって激化しつつある。サンディエゴ・パドレスとトロント・ブルージェイズに加え、名前が明らかになっていない2つの球団も今週中に面会する予定であると報じられている。

ジョン・ヘイマン記者は、スクバルが移籍先を決める際に球団の所在地をそれほど重視していないと伝えている。これにより、地理的な要因よりも契約条件や球団の信頼性、そして現役最後の舞台としての魅力がより大きな比重を占めるようになっている。

労使協定の期限と今後2週間の見通し

現在の情勢において最も緊迫しているのは、労使協定の有効期限である12月1日へのカウントダウンである。この日以降、現行の協定が失効し、球団側によるロックアウトが予想されているため、それまでに契約を結ぶ必要が生じる。

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タリク・スクバル投手はロックアウト前に契約先を決定する見通しであり、今後2週間の間で獲得競争が大きく動く可能性がある。各球団は時間との勝負となっており、速やかな判断と魅力的なオファーが求められている状況が続くことになりそうだ。