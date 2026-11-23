ニューヨーク・メッツが、フリーエージェント市場の最大の目玉だった先発左腕タリク・スクバル投手と9年総額4億5000万ドルで契約に合意した。これは投手契約としては史上最高額である。メッツは来季、スクバル、フアン・ソト、ボー・ビシェット、フランシスコ・リンドアのトップ4選手の年俸合計で1億7700万ドルとなり、これはMLBの12球団の総年俸を超える金額になる。さらに先発投手の追加獲得や西武の平良海馬投手、阪神の佐藤輝明内野手の獲得も検討されている。

メッツが22日（日本時間23日）、今オフFA市場の一番の目玉だった先発左腕 タリク・スクバル 投手（30）を投手史上最高額となる9年総額4億5000万ドル（約720億円）で契約に合意したと伝えられ、米球界の話題をたちまち独り占めした。

これでメッツは来季、スクバルの5000万ドル（約80億円）、フアン・ソト外野手（28）の5100万ドル（約81億6000万円）、ボー・ビシェット内野手（28）の4200万ドル（約67億2000万円）、フランシスコ・リンドア内野手（34）の3400万ドル（約54億4000万円）と、トップ4選手の年俸合計で1億7700万ドル（約283億円）になる。 米スポーツ契約専門サイト「スポトラック」の編集者マイケル・ギニッティ氏によると、これはMLBの12球団の総年俸を超える金額になるという。 しかもメッツの今オフの補強は、これで終わらない。

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地元専門テレビ局SNYでメッツ番を務めるチェルシー・ジョーンズ記者はこの日の同局の番組で「メッツは先発投手をもう1人は獲得すると思うし、スクバルの他にさらに動くでしょう。 来季ワールドシリーズ制覇を狙うのは100％間違いありません」と話した。 メッツはポスティングシステムでメジャー移籍を目指す西武平良海馬投手（27）とオンライン面談を行ったことが伝えられ、阪神佐藤輝明内野手（27）の獲得に動くともみられている。

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MLBは総年俸に上限を設けるサラリーキャップの導入をオーナー側が望んでいるのに対し選手会は反対し対立している最中だが、球界きっての大富豪であるメッツのスティーブ・コーエン・オーナーは、近い将来のサラリーキャップ導入実現は見越していないのではないかとの指摘も出ている。