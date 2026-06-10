メッシ、6度目のワールドカップ出場へ意気込み「常により上を目指す」 けがの不安を払拭し連覇に挑む

リオネル・メッシが6度目のワールドカップ出場に向けて会見を行い、左ハムストリングの疲労によるけがの不安を払拭したことを明かした。アルゼンチン代表として連覇を狙うチームの中心として、真の勝者の集団であると強調し、全力を尽くす姿勢を示した。ワールドカップまでの残り期間をベストコンディションで迎えるための調整の重要性を語り、ファンへの感謝も述べた。

リオネル・ メッシ は、自身6度目となる ワールドカップ 出場について、笑顔を見せながら「最初からずっと楽しんでいるよ。 幸せだし、一瞬一瞬を噛みしめている。 ワクワクする気持ちもこれまでと変わらない」と語った。

左ハムストリングの疲労による痛みを抱えていたものの、アイスランドとの初戦を前に練習に復帰し、不安を払拭できたと明かした。

「感触はとても良かった。 代表に合流してからずっと痛みを抱えていたから、ずっとプレーしたいと思っていたんだ。 ケガを抱えていると、どうしても不安が残ってしまう。 だから早くプレーして、不安を払拭して、自由にプレーしたかった。

初戦まであと1週間ある。 全員がベストコンディションで臨めるように仕上げていきたい」と述べ、アルジェリアとの親善試合（16日）へ向けての調整の段階であることも伝えた。 その上で、チームとしてのワールドカップ連覇への意気込みを示し、「このチームは真の勝者の集団だ。 僕たちは常により上を目指している。

これまで通り一歩ずつ着実に、大きな熱意、意欲、自信を持って臨むよ」と語った。 また、過去の大会との比較を問われると、「これまでと同じように全力を尽くす。 これまで僕たち全員がそうしてきたように、全力を尽くすことに疑いの余地はない。 僕が代表にいたときはずっとそうだった。

うまくいくときもあれば、そうでないときもある。 でも、近年は良い結果に恵まれてきた」と振り返った。 更に、連覇の可能性については、「もちろん簡単ではないし、年々難しくなってきてはいる。 でも、僕たちはそういう状況には慣れている。

ファンもそのことを理解してくれている。 だから、もう1度やってみせたい。 成功するかどうかはわからないよ。 サッカーはそういうものだからね」と、現実的な姿勢も見せた。

メッシは、今大会が自身6度目のワールドカップ出場となり、過去には2014年大会で準優勝、2022年カタール大会では優勝を果たしている。 チームはアルゼンチン代表として、連覇を狙う初のチームとなる可能性を秘めており、世界中のファンから大きな注目を集めている。 メッシは現在36歳であり、年齢的な経過も考慮しつつ、最後のワールドカップとなる可能性も示唆している。 会見の様子は、アルゼンチンサッカー協会の公式チャンネルなどで配信され、多くのファンが彼の言葉に耳を傾けた。

メッシのリーダーシップと経験は、若手選手が多い今のチームにおいても不可欠な要素となっている。 彼は、チーム内の雰囲気が非常に良いと述べ、「相互の信頼が厚く、誰もが同じ方向を向いている」と強調した。 また、グループリーグで対戦する可能性のある各国の分析については、「どのチームも強い。 オランダ、イタリア、セネガルなど、個性豊かなチームが揃う。

慎重に準備を進めていく」と語った。 ワールドカップまでの調整期間を考慮し、最後の親善試合でしっかりと実践感を取り戻すことが重要だと述べた。 健康管理についても言及し、「我会注意营养和休息，确保身体状态达到最佳。 これまでの経験から、どうすればピークを大会に合わせられるか知っている」と、プロフェッショナルな姿勢を示した。

更に、「サポーターの応援は大きな力になる。 スタジアムで声を聞くたびに、勇気づけられる。 彼らにも感謝したい」とファンへの感謝を述べた。 メッシの言葉からは、6度目の大舞台に臨むベテラン選手としての落ち着きと、依然として高みを目指すハングリーさの両方が窺える。

ワールドカップは、短期的な目標ではなく、長期的な計画の一部として捉えているようだ。 今大会後の去就については明言を避け、まずは目の前の試合に集中する姿勢を貫いた。 アルゼンチン代表は、南米予選を1位で通過し、本大会ではグループC（アルゼンチン、サウジアラビア、メキシコ、ポーランド）に所属している。 初戦はサウジアラビアとの対戦が決まっており、メッシは「最初の試合は常に難しいが、良いスタートを切ることが重要だ」と語った。

メッシがリーダーとしてチームを引っ張り、若手選手との連携を深める中で、アルゼンチンは世界の頂点を狙う。 彼の言葉は、単なる意気込みではなく、これまでのキャリアと経験に基づく確かな自信に裏打ちされている。 メッシのプレーだけでなく、彼の言動や振る舞いが、チーム全体の士気を高めることは、これまでのアルゼンチン代表の戦いぶりからも明らかだ。 ワールドカップという大舞台で、メッシがどのようなプレーを見せてくれるのか、世界中が注目している





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