MLSカップ準決勝でインテル・マイアミがコロンバス・クルーに0-3で敗れ、リオネル・メッシ率いる前回王者のMLSカップ連覇は風前のともしびとなった。詳細な試合展開と監督の会見を詳報。

リオネル・メッシ が所属するメジャーリーグサッカー（MLS）の インテル・マイアミ は、ホームで コロンバス・クルー に0-3と大敗し、 MLSカップ 連覇の夢は風前のともしびとなった。大本命としてプレーオフを戦ってきた前回王者は、Nuスタジアムで発生した同会場初のプレーオフ戦において、完敗を喫した。

開始早々のPKと退場が試合の方向性決定

試合開始直後からインテル・マイアミは危機的状況に立たされた。開始8分にはGKデイン・セントクレアがゴールから飛び出し、ペナルティーエリア内でゴンサロ・タピアにファウルを犯した。この判定により、インテル・マイアミは先制点を許し、0-1と出遅れることとなった。その後もメッシのシュートはアメリカ代表GKパトリック・シュルテの見事なセーブに阻まれ、ルイス・スアレスも決定機でシュートを枠外に外した。

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インテル・マイアミは、セントクレアの好セーブによって失点を1点に抑えていたが、試合の流れは大きく変わった。36分にはDFゴンサロ・ルハンが2枚目のイエローカードを受けて退場となる。苛立ちを募らせたメッシも、近距離からタピアの顔に向けてボールを投げつけ、警告を受ける事態となった。

10人となったホームチームをコロンバスが突き放す

インテル・マイアミが10人となった後半序盤、コロンバス・クルーは6分間に2得点を決めて試合を完全に支配した。タハ・ハブルーンがブライス・メンデスのスルーパスを足の内側で合わせ、続けてタピアがヤニック・ブライトをかわして抜け出した。これにより、スコアは0-3と広がり、インテル・マイアミの逆転劇は望み薄となった。

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コロンバス・クルーの暫定監督ローラン・クルトワは、体力を温存し、2枚目の警告を避けるために、残り30分以上を残してタピアを交代させた。この判断が勝敗を分ける大きな要因となった。インテル・マイアミは数少ないチャンスを活かしきれず、コロンバス・クルーの堅守と素早い_counter_attack_の前に力尽きた。

ゴンサレス監督は退場と決定機逃しを敗因として挙げ

インテル・マイアミのキリ・ゴンサレス監督は、記者団に対して試合の敗因を明確に指摘した。ゴンサレス監督は「チームは試合を決める明確なチャンスを4、5回つくったが、決められず、相手GKにも防がれた」と語った。序盤に決定機を逃したことが、後の展開に大きく響いたと分析した。

さらにゴンサレス監督は、「その後のレッドカードで、試合の様相は完全に変わった」と述べ、ルハンの退場が決定的な分岐点だったと強調した。11人対11人だった時間帯にはチャンスも数多くつくられ、歯を食いしばって耐えるしかないと語った。責任はすべて自分にあるとし、次の試合で敵地での勝利とホームでの決着を目指す姿勢を示した。

メッシ所属インテル・マイアミの今後のMLS進路

コロンバス・クルーは暫定監督ローラン・クルトワの指揮の下、体力温存と警戒心の維持で勝利を引き寄せた。インテル・マイアミはメッシやルイス・スアレスといった主力を擁するが、決定力の欠如と退場というアクシデントが重なり、連覇の夢は遠のいた。次の試合は敵地で行われる。インテル・マイアミはキリ・ゴンサレス監督の責任感ある言動のもと、ホームに持ち帰っての決着を目指して再燃を企図する。MLSカップの行方は、次の試合の結果にすべて懸かっている。