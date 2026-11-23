MLSプレーオフの初戦でホームにコロンバス・クルーを迎えたインテル・マイアミは0-3で敗れ、連勝スタートを切られた。次戦はアウェイでの勝利が求められ、チームはプレッシャーの中でタイトル防衛に挑む。

両チームは次の土曜日、シャーロットの本拠地「バンク・オブ・アメリカ」スタジアムで、シリーズ第2戦を戦う予定となっている。 インテル・マイアミ は、 MLS プレーオフ の初戦でホームに コロンバス・クルー を迎えたが、0-3で敗れて大きな痛手を負った。

波乱に満ちた一戦となり、アルゼンチン代表のスター、リオネル・メッシとチームメイトたちは、タイトル防衛の行方を左右しかねない第2戦を前に、大きなプレッシャーにさらされることになった。 前回大会を制し、大きな野心を抱いて今大会に臨んだインテル・マイアミにとって、この敗戦は単なる一時のつまずきではない。 極めて重要なタイミングでの黒星であり、「3試合制」で行われるプレーオフにおいて、過去にチームを取り巻いていた不安を改めて思い起こさせるものとなった。

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厳しい結果ではあるものの、インテル・マイアミは第2戦で4点差の勝利を収める必要はない。 スコアに関係なく勝利さえすれば、コロンバス・クルーと勝利数で並ぶことができ、両チームが1勝ずつを挙げた場合は、決着をつける第3戦が行われることになる。 この方式では、先に2勝したチームが勝ち上がる。 また、各試合に引き分けはなく、90分を終えて同点の場合は延長戦を行わず、直ちにPK戦で決着がつけられる。

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したがって、インテル・マイアミはこの敗戦でまだ敗退が決まったわけではない。 ただし、11月27日にオハイオ州のコロンバスの本拠地で行われる第2戦で、アウェイでの勝利が求められることになり、より厳しい立場に追い込まれた。