コロンバス・クルーのローラン・クルトワ監督は、リオネル・メッシの退場回避について疑問を呈した。MLSプレーオフでの論争的な判定と各選手の反応、そして試合の結果について詳述する。

コロンバス・クルー の ローラン・クルトワ 監督は、 インテル・マイアミ との MLS プレーオフ1回戦初戦で リオネル・メッシ が退場を免れたことについて、単なる幸運だったと主張し、大きな議論を巻き起こしている。土曜夜に行われたこの試合でクルトワ率いる コロンバス・クルー は、 インテル・マイアミ を3対0で破り、最大3試合で争うシリーズで1勝0敗とリードした。この快勝にもかかわらず、前半の決定的な判定をめぐる議論が試合後すぐに持ち上がった。メッシが相手選手にボールを投げつけた一連の出来事は、観客と評論家の両方から厳格な検証を求める声を引き出した。

メッシのスローインincidentと判定争议

前半アディショナルタイムに発生した問題の場面では、アルゼンチンのスター選手リオネル・メッシが至近距離から素早くスローインを行った。これは相手FWのゴンサロ・タピアが規定の距離まで離れなかったために行われた動作だが、メッシは約60センチの近距離からボールを投げつけた。そのボールはタピアの顔に直接命中し、両選手の間で激しい応酬が生じた。主審はこの状況に対し、メッシへの退場処分を下さなかったため、多くの関係者がその判断に疑問を呈している。この判定が試合の流れにどう影響したかは現在も議論の的となっている。

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クルトワ監督の明確な批判と見解

試合後の報道陣に対して、コロンバス・クルーのローラン・クルトワ監督は主審の判定を公然と批判した。クルトワ監督は、メッシの行為がイエローカード以上の処分対象だったことは誰の目にも明らかだったと語った。MLSがこの incident を検証するべきかどうか問われると、クルトワ監督はその状況を「残念だ」と評し、プロフェッショナルな対応ではなかったと示唆した。監督のこの厳しい指摘は、クラブ側がこの判定に納得いっていないことを明確に伝えるものとなった。クルトワ監督の発言は、スポーツ界における判定基準の透明性に対する新たな疑問を提起している。

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タピアFWの冷静な対応と試合の結末

ボールを当てられたコロンバス・クルーFWのゴンサロ・タピアは、主審を責める態度は一切見せなかった。タピアは「試合中の一つのプレーだ。レッドカードかどうかは分からないが、それを判断するのは審判であって、僕ではない」と冷静な姿勢を貫いた。さらにタピアは「この話はそれで終わりだ」と語り、物議を醸す判定をこれ以上引き伸ばさない方針を示した。この冷静な対応は、チーム内のムードを最悪の方向へ導かずに済ませる役割を果たした。試合そのものはコロンバス・クルーの3対0の完勝で終了し、ホームでの大きな勝利を得た。

シリーズ進出への影響と今後の展開

この勝利により、コロンバス・クルーはMLSプレーオフ1回戦で1勝0敗と優位な立場を築いた。最大3試合で争われるシリーズにおいて、次戦は相手サイドでの開催となるため、インテル・マイアミの反撃が予想される。クルトワ監督の批判的な発言は、選手たちの集中力を切らせないための戦略的メッセージである可能性もあるが、同時にメディアの注目を集める結果となった。MLS公式なコメントはまだ出ていないものの、この判定が今後のプレーオフにおける他の判定基準にも影響を与える可能性がある。両チームは残り試合の準備に専念し、次週のキックオフに備えている。