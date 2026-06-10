メッシ復帰即ゴール！W杯前テストマッチで存在感示す

アルゼンチン代表FWメッシが負傷から復帰し、アイスランド戦でPKゴールなど活躍。W杯連覇へ準備万端。

アルゼンチン代表 （FIFAランキング1位）の リオネル・メッシ （38歳＝インテル・マイアミ）が負傷から復帰し、W杯開幕前のテストマッチで即座にゴールを決め、圧倒的な存在感を示した。

アイスランド代表（同71位）との一戦は、メッシ見たさに8万8044人の観衆が集まる大注目の試合となった。 メッシは後半25分から途中出場すると、わずか1分足らずで決定機を創出。 絶妙なチップキックでDFラインの背後へスルーパスを送り、FWマルティネスがGKと1対1になりPKを獲得。 自らそのPKを左足で冷静に決め、チームに追加点をもたらした。

このゴールは国際Aマッチ199試合目で通算114点目（クリスティアーノ・ロナウドの143点に次ぐ史上2位）、プロキャリア通算911点目となる記念すべき一撃だった。 さらに後半41分にはドリブルで敵陣に進入し、前方のMFデパウルにスルーパス。 これがFWアルマダに渡り3点目をアシストし、チームの連覇への期待を一層高めた。 メッシが登場するまでアルゼンチンは1ゴールに終わり攻めあぐねていたが、彼の投入後はわずか15分で2点を追加。

アイスランド守備陣を完全に翻弄するプレーは、まさに非の打ちどころがなかった。 大会期間中の6月24日に39歳を迎えるメッシは、5月24日の所属クラブの試合で左ハムストリングの筋肉疲労を発症し、16日間離脱していた。 W杯に向けて不安視されたが、この日の動きは以前と変わらず、完全復活を印象づけた。 スカロニ監督は「一時は不安もあったが、今日のテスト結果には満足している。

チームに何が不足しているかという疑問も解消された」と手応えを語った。 W杯初戦は16日のアルジェリア戦で、メッシは代表200試合目の節目を迎える。 試合後、自身のインスタグラムに「Vamos, más juntos que nunca（さぁ行こう、これまで以上に力を合わせて）」と投稿し、チーム一体となって連覇に挑む決意を示した。 準備は整い、絶対的エースの復帰でアルゼンチン代表の最後のピースが収まったと言えるだろう。

メッシの復活はW杯における最大の朗報であり、世界中のサッカーファンがその輝きに注目している





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アルゼンチン代表 リオネル・メッシ W杯 サッカー 復帰ゴール

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