メタルギア ソリッド Δ: スネークイーター、2025年8月28日発売！予約開始！

コナミデジタルエンタテインメントが、2004年に発売されたMETAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATERのリメイク作品『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』の発売日を2025年8月28日に決定しました。パッケージ版とダウンロード版の予約は本日開始。進化したグラフィックとサウンドで、究極のサバイバルステルスアクションが楽しめます。

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER( メタルギア ソリッド デルタ: スネークイーター)の 発売日 が2025年8月28日(木)に決定し、本日パッケージ版とダウンロード版の予約を開始したことを発表しました。\本作は、2004年にPlayStation®2向けに発売した『METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER』の リメイク 作品です。ストーリー、キャラクター、ボイス、ゲームプレー、音楽など原作の持つ魅力はそのままに、最先端の技術で描かれる高密度かつ美麗なグラフィックスと、立体的なサウンド表現によって、進化を遂げた“究極のサバイバル ステルスアクション ”をお楽しみいただけます。特に、戦闘ダメージの描写が進化し、傷、火傷、弾痕がリアルタイムで表現されるなど、リアリティを徹底して追求しています。さらに、オリジナルの俯瞰視点に加え、新しいゲームに慣れ親しんだ世代のための三人称視点のプレースタイルを採用し、圧倒的な没入感と臨場感を演出しています。\Steam® キーコードセット 希望小売価格

38,500円(税込)・METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Original Vinyl Soundtrack※「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Premium Pack Steam® キーコードセット(Digital Deluxe Edition)」のみ。 ・METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Original Vinyl Soundtrac





メタルギア ソリッド リメイク 発売日 予約開始 ステルスアクション

