1998年発売の伝説的アクションゲーム『MGS1』において、セカンドコントローラーでM1戦車を操作できる仕様がNG+モードに残されていた。開発当時の開発背景と発覚までの経緯について解説する。

1998年にPlayStation向けに発売されたステルスアクションゲーム『 メタルギアソリッド1 』は、現在も多くのプレイヤーに記憶に残る傑作として語られている。この作品は、言わずと知れた 小島秀夫 監督による代表作であり、その精緻な演出と戦略的 gameplay はゲーム史に大きな足跡を残した。物語は、シャドー・モセス島という舞台から始まる。この島では、ハイテク特殊部隊「 FOXHOUND 」が蜂起し、要求を受け入れなければ核兵器を発射すると政府を脅迫するという緊迫した状況が描かれている。

主人公のソリッド・スネークは、テロリストを排除し、核発射を阻止すべく敵地へ潜入を開始する。序盤のボス戦では、ゲノム兵が操縦する実在する米国の戦車「M1戦車」と戦いを繰り広げる必要がある。重火器をものともしないこの戦車に対し、プレイヤーはチャフグレネードで撹乱しながら接近し、グレネードを車体上部のハッチに投げ込んで撃破を目指すという、やや特殊な戦法が要求される。この独特な戦闘スタイルは、印象に残っているプレイヤーも多いだろう。

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M1戦車操作機能の発見とNG+特性

このように戦略的な要素が重要な本作において、新たな発見があった。M1戦車の操作が、NG+モードにおいてセカンドコントローラーを通じて可能であることが判明したのである。これは単なるバグではなく、開発当時の設計思想の名残と考えられる。この機能が発覚したのは、ゲーム発売から約30年が経過した近年のことである。この発見により、ファンからは「このゲームは約30年経ってもまだ発見され続ける」という驚きと歓声が寄せられている。

M1戦車の操作には、特定の条件と手法が必要となる。プレイヤーはNG+モードを開始し、セカンドコントローラーを接続して操作を試みる必要がある。この機能は、通常のプレイスルーでは意図的に無効化されている可能性が高い。しかし、コード上にはその仕組みが残されており、特定の条件下でアクティブになるよう設計されていた。この発見は、単なる裏技以上の意味を持ち、開発当時の複雑なゲームバランスの検証過程を示唆している。

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開発当時の2プレイヤー機能への想い

この発見から推測されるのは、開発チームが当初、NG+モードにおいて2プレイヤー機能を実装する予定だったという点である。その後の開発過程で、2プレイヤー対応の方向性が変更されたと考えられる。しかし、完全にコードが削除されず、残されたままであった。これは、開発スケジュールや仕様変更による、いわゆる「忘れられたコード」の典型的な事例と言える。約30年という長期にわたり、このコードは存在し続けていたのである。

小島秀夫監督率いるチームは、非常に緻密なゲームデザインを行ったことで知られている。その中で、2プレイヤーという要素を一度検討し、却下した経緯は、ゲームの難易度や没入感への影響を考慮した結果だった可能性がある。しかし、削除されなかったコードは、ゲームの世界観やメカニクスに対する深い理解と実験精神の表れでもある。この発見は、プレイヤーに対し、開発現場の裏側の事情を垣間見せる貴重な機会となった。

長年の発見が示すゲームデザインの真実

約30年を経てM1戦車の操作機能が再発見されたことは、ゲームデザインの奥深さを示している。プレイヤーは長年、このゲームをプレイし、攻略し、楽しんできた。しかし、その中に隠された別の可能性が存在していたことは、驚きをもって受け止められている。この発見は、単なるトリビアとしてではなく、ゲーム開発のプロセスにおける「意図」と「偶然」の境界線を問うものでもある。

FOXHOUNDとの戦闘やシャドーモセス島での潜入行動は、依然として高い評価を得ている。M1戦車との対峙は、その難易度と戦略性を象徴するエピソードの一つである。今回の発見により、このボス戦に対する新たな視点と、当時の開発背景への関心が高まっている。これは、古き良きゲーム文化が、現代においても新しい発見を生み出し続けることを証明している。約30年の時を経て、ソリッド・スネークの物語は、再びプレイヤーの期待を胸に蘇るのである。