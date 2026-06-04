メジャー第2戦開幕 阿久津未来也が単独首位 ルーキー小田2位

国内男子ゴルフツアーメジャー第2戦が開幕し、ツアー1勝の阿久津未来也が6バーディー65で単独首位発進。選手会長として史上6人目のメジャー制覇を狙う。ルーキー小田が1打差2位、連覇狙う蝉川泰果は7位。

国内男子 ゴルフ ツアーの メジャー 第2戦が開幕し、初日から熱戦が繰り広げられた。 首位に立ったのはツアー1勝の 阿久津未来也 （31歳、フリー）で、6バーディー、1ボギーの65をマークし、通算5アンダーと好スタートを切った。

選手会長として史上6人目のメジャー制覇を目指す阿久津は、強風が吹き荒れる難しいコンディションの中でも冷静なプレーを貫いた。 パー3の3番で70センチに付けバーディーを先行させると、4番では7メートル、5番では8メートルの長いパットを沈め、3連続バーディーを奪取。 その後も安定したマネジメントでスコアを伸ばし、ボギーは1つだけに抑えた。 昨年のミズノ・オープン以来のツアー2勝目を狙う阿久津だが、今季は選手会長としての多忙な日々が影響し、直近3戦連続で予選落ちと苦しい時期を経験した。

しかし、短期間でコーチと共にスイングの修正に取り組み、この日は見事な復活劇を見せた。 史上初の大会連覇を狙う蝉川泰果（25歳、アース製薬）は2打差の通算3アンダーで7位発進。 大会2連覇へ向けて順調な滑り出しを見せている。 また、ルーキーの小田（専大出）が5バーディー、1ボギーの66で首位と1打差の2位と大健闘。

安定したドライバーショットに加え、2度のチップインバーディーを決めるなど小技も光り、ツアー初優勝へ視界良好だ。 今季ここまで予選落ちはわずか1度と、上々の1年目を過ごしている。 その他にも、石川遼（32歳、カシオ）が通算2アンダーで11位、池田勇太（37歳、フリー）も同スコアで11位とベテラン勢も健在。 昨年、惜しくも蝉川に敗れた堀川未来夢（28歳、フリー）は通算1アンダーで25位とまずまずのスタートを切った。

選手会長として多忙な阿久津だが、その存在はツアーにとって大きな柱となっている。 歴代選手会長17人中8人が在任中に優勝を果たしており、阿久津もその一人となることを目指す。 メジャー制覇となれば倉本昌弘、池田勇太、宮里優作、石川遼、谷原秀人に続く快挙であり、今大会では初の選手会長優勝となる。

「初日をいい形で入ることができた。 風が強いのでグリーンの真ん中に乗せてパットを頑張る、というマネジメントがはまった」と阿久津。 昨年は親交の深い堀川がプレーオフで蝉川に敗れた悔しさを目の当たりにし、「絶対に来年は自分が優勝争いにいたい」と強い決意を胸に臨んでいる。 今大会は明日以降も厳しい風が予想されており、選手たちのマネジメント力が試される。

阿久津の首位堅持なるか、蝉川の連覇達成か、ルーキー小田の初優勝か。 今後の展開が注目される





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